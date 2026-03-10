भारतीय संघाला छप्पर फाड बक्षीस : BCCI कडून 131 कोटी रुपये जाहीर
BCCI नं T20 विश्वचषक 2026 च्या विजेत्या भारतीय संघाला 131 कोटी रुपयांचे रोख बक्षीस जाहीर केलंय. भारतानं न्यूझीलंडला हरवून तिसऱ्यांदा आणि सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकलीय.
Published : March 10, 2026 at 11:55 AM IST
मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) ICC पुरुष T20 विश्वचषक 2026 मध्ये विजयी झालेल्या टीम इंडियाला 131 कोटी रुपयांचं मोठं रोख बक्षीस जाहीर केलंय. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला पराभूत करून भारतानं हा ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. या विजयासह भारतानं स्पर्धेचा सलग दुसरा आणि एकूण तिसरा विजय मिळवला आहे. T20 विश्वचषक तीन वेळा जिंकणारा भारत इतिहासातील पहिला संघ आहे.या यशामुळं भारतीय क्रिकेटचा दबदबा अधिक मजबूत झाला असून, खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि निवडकर्त्यांचं कौतुक होत आहे.
ऐतिहासिक विजय : T20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारतानं उत्कृष्ट कामगिरी केलीय. सूर्यकुमार यादव यांच्या नेतृत्वाखालील टीमनं संपूर्ण स्पर्धेत दमदार खेळ प्रदर्शित केला. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध भारतानं प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 255/5 धावा केल्या. नंतर गोलंदाजी करत न्यूझीलंडला 159 धावांवर माघारी पाठवलं, ज्यामुळं 96 धावांनी मोठा विजय मिळवला. हा स्पर्धेतील सर्वात मोठ्या फरकाचा विजय ठरला. संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराह यांसारख्या खेळाडूंनी निर्णायक भूमिका बजावली.
या विजयानं भारतानं T20 विश्वचषकातील यशाची नवी उंची गाठली. 2007 मध्ये एमएस धोनीच्या नेतृत्वात पहिला विजय मिळाला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाखाली दुसरा आणि आता 2026 मध्ये सूर्यकुमार यादव यांच्या नेतृत्वात तिसरा विजय मिळालाय. इंग्लंड आणि वेस्ट इंडीज यांनी दोन-दोन वेळा विजय मिळवला आहे, पण भारत हा एकमेव संघ आहे, जो तीन वेळा चॅम्पियन ठरला आहे. याशिवाय, सलग दोन विजय मिळवणारा तो पहिला संघही बनला आहे.
BCCI चं बक्षीस : BCCI नं या ऐतिहासिक यशासाठी 131 कोटी रुपयांचं रोख बक्षीस जाहीर केलं आहे. हे बक्षीस खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ, निवडकर्ते आणि संपूर्ण टीमला दिलं जाईल. यापूर्वी 2014 च्या विजयासाठी BCCI नं 125 कोटी रुपयांचं बक्षीस दिलं होतं, तर ICC कडून वेगळं बक्षीस मिळालं होतं. 2026 साठी ICC नं विजेत्या संघाला अंदाजे 27.78 कोटी (3 मिलियन डॉलर) दिले आहेत, जे 2024 पेक्षा अधिक आहे. BCCI चे हे अतिरिक्त बक्षीस खेळाडूंच्या मेहनतीचं आणि समर्पणाचं प्रतीक आहे. BCCI सचिवांनी म्हटलं आहे की, "या ऐतिहासिक यशासाठी टीम इंडियाचं अभिनंदन. खेळाडू, कोच, सपोर्ट स्टाफ आणि निवडकर्त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केलीय. भविष्यातही अशाच यशाची अपेक्षा आहे."
BCCI कडून शुभेच्छा : या विजयानं भारतीय टीमचा आत्मविश्वास वाढला आहे. IPL 2026 लवकरच सुरू होत असल्यानं खेळाडूंना विश्रांतीनंतर नव्या आव्हानांसाठी तयार व्हावं लागणार आहे. BCCI नं भारतीय टीमला पुढील यशासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
