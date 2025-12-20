टी-20 विश्वचषकासाठी टीम इंडियाच्या 15 शिलेदारांची घोषणा; गिलची संघातून हकालपट्टी, संघाला मिळाला नवा उपकर्णधार
पुढील वर्षी 2026 मध्ये होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा आज करण्यात आली.
Published : December 20, 2025 at 2:11 PM IST
मुंबई India Squad for T20 World Cup : पुढील वर्षी 2026 मध्ये होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा आज (20 डिसेंबर) करण्यात आली. संघ निवडण्यासाठी मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय निवड समितीची बैठक मुंबईत झाली. यानंतर पत्रकार परिषदेत 15 सदस्यीय भारतीय संघाची घोषणा दुपारी केली. या पत्रकार परिषदेला कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील उपस्थित होता.
🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk
न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठीही निवड : टी-20 विश्वचषकासोबतच न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठीही भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धची टी-20 मालिका होणार आहे, जी विश्वचषकासाठी महत्त्वाची असेल.
Shubman Gill is short of runs at the moment and missed last WC too: Chief selector Ajit Agarkar.— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
In-form batter Ishan Kishan and Rinku Singh included in India's 15-member squad for T20 World Cup at home. pic.twitter.com/BCyDPkNGLn
भारत आणि श्रीलंकेत होणार टी-20 विश्वचषक : टी-20 विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत. ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी रोजी सुरु होणार आहे, तर अंतिम सामना 20 मार्च रोजी होणार आहे. या स्पर्धेसाठी गतविजेत्या भारताला गट अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. या गटात अमेरिका (यूएसए), नामिबिया, नेदरलँड्स आणि पाकिस्तान यांचाही समावेश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, टीम इंडिया त्यांचे गट सामने चार वेगवेगळ्या स्टेडियमवर खेळेल. भारतीय संघाचे गट सामने अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), वानखेडे स्टेडियम (मुंबई), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) आणि नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) इथं होतील.
🚨NO SHUBMAN GILL IN THE T20 WORLD CUP SQUAD OF INDIA. 🚨 pic.twitter.com/m2Jo7fPmZb— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 20, 2025
टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय भारतीय संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (यष्टिरक्षक), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (यष्टिरक्षक), अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक :
11 जानेवारी: पहिला वनडे सामना, वडोदरा
14 जानेवारी: दुसरा वनडे सामना, राजकोट
18 जानेवारी: तिसरा वनडे सामना, इंदूर
21 जानेवारी: पहिला टी-20, नागपूर
23 जानेवारी: दुसरा टी-20, रायपूर
25 जानेवारी: तिसरा टी-20, गुवाहाटी
28 जानेवारी: चौथा टी-20, विशाखापट्टणम
31 जानेवारी: पाचवा टी-20, तिरुवनंतपुरम
