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WPL 2027 चं वेळापत्रक जाहीर; फक्त 2 मैदानांवर होणार 22 सामने

महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) पुढील हंगामाबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

WPL 2027
WPL 2027 चं वेळापत्रक जाहीर (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2026 at 10:39 AM IST

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मुंबई WPL 2027 : महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) पुढील हंगामाबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बीसीसीआयनं (BCCI) WPL 2027 चं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. WPL स्पर्धेचा पाचवा हंगाम 14 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान खेळवला जाईल. यावेळी दोन शहरांमध्ये पाच संघ विजेतेपदासाठी लढतील. स्पर्धेचे सर्व सामने वडोदरा आणि मुंबई इथंच होणार आहेत. दोन्ही शहरांमध्ये प्रत्येकी 11 सामने खेळवले जातील. विशेष म्हणजे, WPL 2027 चा लिलाव नुकताच कोची इथं पार पडला होता.

पहिला सामना आरसीबी आणि मुंबई इंडियन्स संघात : WPL 2027 ची सुरुवात 14 जानेवारी रोजी वडोदरा इथं होईल. उद्घाटन सामन्यात, गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) आणि माजी विजेता मुंबई इंडियन्स (MI) यांच्यात सामना होईल. या दोन संघांमधील सामन्यानं हंगामाची सुरुवात होईल. स्पर्धेचा पहिला टप्पा 14 ते 24 जानेवारी दरम्यान वडोदरा इथं खेळला जाईल. या कालावधीत एकूण 11 सामने खेळले जातील, ज्यात सर्व पाच संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीत आपलं स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतील. यानंतर सामने मुंबईत होतील.

अंतिम सामने मुंबईत होणार : वडोदरा इथं पहिला टप्पा संपल्यानंतर, उर्वरित सामने 26 जानेवारीपासून मुंबईतील ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर खेळले जातील. तिथं लीग टप्प्यातील सामने 3 फेब्रुवारीपर्यंत सुरु राहतील. यानंतर, प्लेऑफ सुरु होतील. गुणतालिकेत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या संघांमध्ये 5 फेब्रुवारी रोजी एलिमिनेटर सामना खेळला जाईल. विजयी संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. लीग टप्प्यात प्रथम क्रमांक मिळवणारा संघ थेट अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल.

विजेतेपदाचा सामना 7 फेब्रुवारी रोजी : डब्ल्यूपीएल 2027 चा अंतिम सामना रविवार, 7 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर आयोजित केला जाईल. अशाप्रकारे, पाचव्या हंगामाचा विजेता मुंबईत ठरणार आहे. बीसीसीआयच्या वेळापत्रकानुसार, प्लेऑफसह स्पर्धेतील सर्व 22 सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होतील. या पाच संघांच्या स्पर्धेत पुन्हा एकदा महिला क्रिकेटपटूंच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असेल. आरसीबी गतविजेते म्हणून नव्या हंगामात उतरत असून, आपलं विजेतेपद टिकवण्याचं त्यांचं ध्येय असेल.

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TAGGED:

WPL 2027 TIMETABLE
22 MATCHES 2 CITIES
महिला प्रीमियर लीग 2027
WPL वेळापत्रक
WPL चे सामने कधी होणार

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