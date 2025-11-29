ETV Bharat / sports

टी-20 वर्ल्ड कपआधी लागणार WPL चा तडका... 28 दिवसांत रंगणार 22 सामने, BCCI कडून वेळापत्रक जाहीर

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या हंगामासाठी मेगा खेळाडूंच्या लिलावानंतर, आता त्याचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.

WPL Time Table
महिला प्रीमियर लीग (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
मुंबई WPL Time Table : महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या चौथ्या हंगामासाठी 27 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली इथं मेगा खेळाडूंचा लिलाव झाला. आगामी हंगामासाठी सर्व संघांच्या संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतील. यानंतर आता WPL च्या चौथ्या हंगामाचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. भारत पुढील वर्षी 7 फेब्रुवारीपासून 2026 चा टी-20 विश्वचषक आयोजित करणार आहे, ज्यामुळं WPL चा चौथा हंगाम याच्या आधीच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी हंगाम 9 जानेवारी रोजी सुरु होईल आणि अंतिम सामना 5 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

28 दिवसांत होणार 22 सामने : WPL 2026 चा हंगाम 9 जानेवारी रोजी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यातील सामन्यानं सुरु होईल. 28 दिवसांच्या या स्पर्धेत अंतिम सामन्यासह एकूण 22 सामने होतील. हे सर्व सामने दोन ठिकाणी होतील, पहिले 11 सामने नवी मुंबई स्टेडियमवर आणि उर्वरित 11 सामने, अंतिम सामन्यासह, वडोदरा स्टेडियमवर. या कालावधीत, 10 आणि 17 जानेवारी रोजी दोन डबलहेडर सामने होतील. इतर सर्व दिवशी, एकेरी सामने खेळवले जातील. लीग स्टेज 1 फेब्रुवारी रोजी संपेल, तर एलिमिनेटर 3 फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल आणि अंतिम सामना गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी होईल.

WPL 2026 चं संपूर्ण वेळापत्रक :

  • 9 जानेवारी: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 10 जानेवारी: यूपी वॉरियर्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 10 जानेवारी: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 11 जानेवारी: दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 12 जानेवारी: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध यूपी वॉरियर्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 13 जानेवारी: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 14 जानेवारी: यूपी वॉरियर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 15 जानेवारी: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 16 जानेवारी: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात जायंट्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 17 जानेवारी: यूपी वॉरियर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 17 जानेवारी: दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (मुंबई, डीवाय पाटील स्टेडियम)
  • 19 जानेवारी: गुजरात जायंट्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (वडोदरा, कोटंबी स्टेडियम)
  • 20 जानेवारी: दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स (वडोदरा, कोटंबी स्टेडियम)
  • 22 जानेवारी: गुजरात जायंट्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स (वडोदरा, कोटंबी स्टेडियम)
  • 24 जानेवारी: रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (वडोदरा, कोटंबी स्टेडियम)
  • 26 जानेवारी: रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर विरुद्ध मुंबई इंडियन्स (वडोदरा, कोटंबी स्टेडियम)
  • 27 जानेवारी: गुजरात जायंट्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (वडोदरा, कोटांबी स्टेडियम)
  • 29 जानेवारी: यूपी वॉरियर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (वडोदरा, कोटंबी स्टेडियम)
  • 30 जानेवारी: गुजरात जायंट्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स (वडोदरा, कोटंबी स्टेडियम)
  • 1 फेब्रुवारी : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स (वडोदरा, कोटाम्बी स्टेडियम)
  • 3 फेब्रुवारी: एलिमिनेटर (वडोदरा, कोटाम्बी स्टेडियम)
  • 5 ​​फेब्रुवारी: अंतिम सामना (वडोदरा, कोटाम्बी स्टेडियम)

संपादकांची शिफारस

