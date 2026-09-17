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अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय संघात बदल; 'या' खेळाडूला पहिल्यांदाच भारतीय संघात स्थान

भारतीय फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीनंतर, अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी जपानविरुद्धच्या एकमेव टी-20 सामन्यातून आणि 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

Team India Squad For Asian Games
अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय संघात बदल (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 10:16 AM IST

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मुंबई Team India Squad For Asian Games : आशियाई खेळांच्या आधी भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे, स्टार फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती दुखापतीमुळं जपानविरुद्धच्या एकमेव टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातून आणि 2026 च्या आशियाई खेळांमधून बाहेर पडला आहे. बीसीसीआयनं त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. त्याच्या जागी लेग-स्पिन अष्टपैलू विप्रज निगमला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. निगमला मिळालेली ही पहिलीच आंतरराष्ट्रीय संधी आहे.

अफगाणिस्तानविरुद्ध वरुणला दुखापत : दिल्लीत अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यादरम्यान वरुणला साईड स्ट्रेनची दुखापत झाली होती. त्यानंतर, त्याला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या उर्वरित मालिकेतून बाहेर काढण्यात आलं. त्यावेळी, तो आशियाई खेळांसाठी संघात सामील होऊ शकेल अशी आशा होती, परंतु दुखापतीमुळं आता ते शक्य होणार नाही. विशेष म्हणजे, हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून परतल्यानंतर वरुण आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळत असतानाच त्याला ही नवीन दुखापत झाली.

विप्रज निगमला पहिल्यांदाच संधी : वरुणचा बदली खेळाडू म्हणून निवड झालेल्या विप्रज निगमला पहिल्यांदाच भारतीय संघात स्थान देण्यात आलं आहे. आयपीएल 2025 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळल्यानंतर तो प्रकाशझोतात आला. त्या हंगामात त्यानं 14 सामन्यांमध्ये 11 बळी घेतले. त्याचा इकॉनॉमी रेट 9.12 असला तरी, त्यानं 179.74 च्या स्ट्राईक रेटनं 142 धावा करुन फलंदाजीनंही प्रभाव पाडला.

आयपीएल 2026 मध्ये निगमची कामगिरी तितकी प्रभावी नव्हती. त्यानं पाच सामन्यांमध्ये केवळ 15 धावा केल्या आणि दोन बळी घेतले. मात्र, त्यानंतर इंडिया 'अ' संघासाठी त्याच्या कामगिरीत सुधारणा झाली. जूनमध्ये श्रीलंकेत खेळल्या गेलेल्या वनडे तिरंगी मालिकेत, निगम भारताचा संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज होता. त्यानं पाच सामन्यांमध्ये सात बळी घेतले. त्यानं 126.08 च्या स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी करताना 116 धावा देखील केल्या.

नितीश कुमार रेड्डीलाही आशियाई क्रीडा संघातून वगळलं : भारतीय संघात आणखी एक बदल करण्यात आला आहे. आशियाई खेळांसाठी संघ जाहीर झाला तेव्हा नितीश कुमार रेड्डी यांनाही संधी देण्यात आली होती, पण आता त्यांना जपानला जाणाऱ्या संघातून वगळण्यात आलं आहे. ते आता वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारतीय संघाचा भाग असतील. वरुणच्या अनुपस्थितीत, फिरकी गोलंदाजीची जबाबदारी अक्षर पटेल आणि रवी बिश्नोई यांच्यावर येण्याची शक्यता आहे. वॉशिंग्टन सुंदर आणि विप्रज निगम हे राखीव खेळाडू म्हणून संघात असतील.

जपान टी-20 आणि आशियाई खेळांसाठी भारताचा संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर, विप्रज निगम.

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Conclusion:

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