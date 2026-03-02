ETV Bharat / sports

विराट-रोहित दिसणार भारतीय जर्सीत; BCCI ची मोठी घोषणा

भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात द्विपक्षीय मालिका खेळवली जाणार आहे. त्यात कसोटी आणि वनडे सामने असतील.

India vs Afghanistan
विराट-रोहित दिसणार भारतीय जर्सीत (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 12:34 PM IST

1 Min Read
मुंबई India vs Afghanistan : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात द्विपक्षीय मालिका खेळवली जाणार आहे. त्यात कसोटी आणि वनडे सामने असतील. ही मालिका होणार अशी शक्यता यापूर्वीच वर्तवण्यात आली होती. अशातच आता बीसीसीआयनं मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक आणि ठिकाणं जाहीर केली आहेत. विशेष म्हणजे या मालिकेदरम्यान विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा मैदानावर खेळताना दिसतील. तर शुभमन गिल देखील बऱ्याच काळानंतर खेळणार आहे.

6 जूनपासून होणार मालिकेला सुरुवात : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ या वर्षी जूनमध्ये भारत दौऱ्यावर येईल. यामध्ये एक कसोटी सामना आणि तीन वनडे सामने असतील. बीसीसीआयनं जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, 6 ते 10 जून दरम्यान न्यू चंदीगडमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळला जाईल. या मालिकेत फक्त एक कसोटी सामना असेल आणि त्यानंतर तीन वनडे सामने होतील.

14 जूनपासून वनडे मालिका : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान वनडे मालिकेचा पहिला सामना 14 जून रोजी धर्मशाळा इथं खेळला जाईल. त्यानंतर दुसरा सामना 17 जून रोजी लखनऊ इथं होणार आहे. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना 20 जून रोजी चेन्नई इथं खेळवला जाईल, जो मालिकेचा शेवटचा सामना असेल. पुढील वर्षी होणाऱ्या वनडे विश्वचषकासाठी ही मालिका महत्त्वाची असेल. वनडे विश्वचषक 2027 मध्ये होणार आहे आणि असं मानलं जातंय की या मालिकेपासून टीम इंडिया वनडे विश्वचषकाच्या तयारीला सुरुवात करेल.

शुभमन गिल भूषवणार कर्णधारपद : शुभमन गिल सध्या वनडे सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचं नेतृत्व करत आहे आणि या मालिकेतही तो कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारेल अशी अपेक्षा आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्माही मैदानावर दिसतील. कोहली आणि रोहित सध्या फक्त वनडे सामने खेळत आहेत, त्यामुळं ते मैदानावर क्वचितच दिसतात. मात्र, वनडे विश्वचषकाची तयारी लवकरच सुरु होत असल्यानं, अधिक वनडे सामने खेळले जातील. अशा परिस्थितीत, हे दोन्ही खेळाडू देखील मैदानावर दिसतील.

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान मालिकेचं वेळापत्रक :

  • एकमेव कसोटी सामना : 6 ते 10 जून, मुल्लानपूर
  • पहिला वनडे सामना : 14 जून, धर्मशाला
  • दुसरा वनडे सामना : 17 जून, लखनौ
  • तिसरा वनडे सामना : 20 जून, चेन्नई

संपादकांची शिफारस

