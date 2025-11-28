ETV Bharat / sports

आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा; मुंबईचा युवा फलंदाज संघाचा कॅप्टन

19 वर्षांखालील आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबईकर युवा फलंदाज आयुष म्हात्रेला संघाचं कर्णधारपद देण्यात आलं आहे.

India U-19 Squad For Asia Cup
संग्रहित छायाचित्र (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 4:05 PM IST

मुंबई India U-19 Squad For Asia Cup : आशिया कपसाठी पुन्हा एकदा रंगमंच तयार झाला आहे. वेळापत्रक आधीच जाहीर झालं होतं आणि चाहते टीम इंडियाची घोषणा होण्याची वाट पाहत होते. आता संघ जाहीर झाला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, वैभव सूर्यवंशीला संघाचा कर्णधार म्हणून निवडण्यात आलेलं नाही. त्यांचा फलंदाज म्हणून संघात समावेश करण्यात आला आहे. हा अंडर-19 आशिया कप असला तरी, भारत आणि पाकिस्तानचे युवा संघ पुन्हा एकदा एकमेकांसमोर येतील.

19 वर्षांखालील आशिया कपसाठी आयुष म्हात्रेची कर्णधार म्हणून नियुक्ती : 19 वर्षांखालील आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. बीसीसीआयच्या ज्युनियर क्रिकेट समितीनं संघ जाहीर केला आहे. ही स्पर्धा 12 डिसेंबरपासून दुबईमध्ये खेळवली जाईल. युवा फलंदाज आयुष म्हात्रेला संघाचं कर्णधारपद देण्यात आलं आहे, तर विहान मल्होत्राला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. वैभव सूर्यवंशीचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. तो सलामीवीर फलंदाज म्हणून दिसणार आहे. आयुष म्हात्रे सध्या 18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 19 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे, म्हणूनच त्याला कर्णधारपद देण्यात आलं आहे असं मानलं जात आहे. वैभव सूर्यवंशी सध्या सुमारे 14 वर्षांचा आहे.

भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात : भारत आणि पाकिस्तानला आशिया कपसाठी एकाच गटात स्थान देण्यात आलं आहे. या दोघांसह इतर दोन संघ अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. दुसऱ्या गटाबाबत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानसह चौथा संघ अद्याप जाहीर झालेला नाही. 12 डिसेंबर रोजी 19 वर्षांखालील आशिया कपमध्ये टीम इंडियाचा प्रवास सुरु होईल. त्या तारखेला भारताविरुद्धचा सामना अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यानंतर 14 डिसेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येतील. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक सामना निश्चित झाला आहे, परंतु जर संघ त्यापुढं गेले तर तिथंही संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा आशिया कपमध्ये लक्ष केंद्रित करेल.

आशिया कपसाठी भारतीय संघ : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंग, युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज

स्टँडबाय खेळाडू : राहुल कुमार, हेमचूदेशन जे, बीके किशोर, आदित्य रावत.

