नव्या वर्षात रंगणार बॉर्डर-गावस्कर मालिका; उपराजधानीतून होणार मालिकेला सुरुवात

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील प्रदीर्घ कसोटी मालिकेची तयारी पुन्हा सुरु झाली आहे. ही मालिका बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी म्हणूनही ओळखली जाते.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 5:07 PM IST

मुंबई Border Gavaskar Trophy : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील प्रदीर्घ कसोटी मालिकेची तयारी पुन्हा सुरु झाली आहे. ही मालिका बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी म्हणूनही ओळखली जाते. ही मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग म्हणून खेळवली जाणार असल्यानं तिचं महत्त्व अधिकच वाढलं आहे. मालिकेला अजून काही काळ बाकी असला तरी, बीसीसीआयनं त्याचं वेळापत्रक अगोदरच जाहीर केलं आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यात खेळायचं असेल, तर भारतीय संघासाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची असेल.

भारत-ऑस्ट्रेलिया कसोटी मालिका जानेवारीत रंगणार : ऑस्ट्रेलियाचा संघ यावेळी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीसाठी भारतात येणार आहे. या मालिकेत पाच कसोटी सामने खेळले जातील. ही मालिका जानेवारीच्या अखेरीस सुरु होईल आणि मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत चालेल. हे सामने नागपूर, चेन्नई, गुवाहाटी, रांची आणि अहमदाबाद इथं खेळवले जातील. बीसीसीआयच्या मालिकेच्या वेळापत्रकानुसार, नागपूरमध्ये खेळला जाणारा पहिला सामना 21 जानेवारी रोजी सुरु होईल. दुसरा सामना 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चेन्नईमध्ये खेळला जाईल. मालिकेतील तिसरा सामना 11 फेब्रुवारी रोजी गुवाहाटी इथं खेळला जाईल. चौथा सामना 19 फेब्रुवारी रोजी रांची इथं खेळला जाईल. मालिकेतील अंतिम आणि पाचवा सामना 27 फेब्रुवारी ते 3 मार्च दरम्यान अहमदाबाद येथील ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल.

जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप अंतर्गत मालिका : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची ही मालिका भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. असं मानलं जातं की, ही मालिका टीम इंडिया पुढील वर्षीच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचेल की नाही हे ठरवेल. मात्र, यापूर्वी भारतीय संघ इतर अनेक देशांविरुद्ध कसोटी मालिका खेळेल, ज्या टीम इंडियाला जिंकाव्या लागतील. बीसीसीआयनं वेस्ट इंडिज, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्याविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणाऱ्या मालिकांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. ऑस्ट्रेलिया व्यतिरिक्त, टीम इंडिया उर्वरित संघांविरुद्ध वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल. हे सर्व संघ भारताचा दौरा करतील.

बॉर्डर-गावस्कर मालिकेचं वेळापत्रक :

  • 21 ते 25 जानेवारी, 2027 - पहिला कसोटी सामना, नागपूर
  • 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी, 2027 - दुसरा कसोटी सामना, चेन्नई
  • 11 ते 15 फेब्रुवारी - तिसरा कसोटी सामना, गुवाहाटी
  • 19 ते 23 फेब्रुवारी, 2027 - चौथा कसोटी सामना, रांची
  • 27 फेब्रुवारी ते 3 मार्च - पाचवा कसोटी सामना, अहमदाबाद

