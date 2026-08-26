BCCI घेणार 'या' पदासाठी निवडणुक; पुढील महिन्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत होणार मतदान
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 18 सप्टेंबर रोजी मुंबईत होणार आहे. मंडळाचे सचिव देवजित सैकिया यांनी मंगळवारी याला दुजोरा दिला.
Published : August 26, 2026 at 10:33 AM IST
नवी दिल्ली BCCI AGM : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) 18 सप्टेंबर रोजी मुंबईत होणार आहे. मंडळाचे सचिव देवजित सैकिया यांनी मंगळवारी याला दुजोरा दिला. बीसीसीआयनं आपल्या 38 राज्य युनिट्सनाही या सभेबद्दल माहिती दिली आहे. सैकिया म्हणाले की, ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा 18 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या सभेच्या अजेंड्यामध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या क्रिकेट असोसिएशनला बीसीसीआयचे सहयोगी सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे.
News Alert! BCCI Annual General Meeting will take place in Mumbai on September 18 pic.twitter.com/3nx1CPZwNt— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
अरुण धुमल आयपीएलचे अध्यक्ष : बीसीसीआयच्या सर्वोच्च परिषदेनं जूनमध्ये झालेल्या आपल्या शेवटच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. सहयोगी सदस्यांना बीसीसीआयमध्ये मतदानाचा अधिकार नसतो. या सभेत नियामक समितीच्या दोन पदांसाठी, ज्यात इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) अध्यक्षांचाही समावेश आहे, निवडणुका होणार आहेत. सध्या अरुण धुमल हे आयपीएल नियामक समितीचे अध्यक्ष आहेत. बीसीसीआयचे निवडणूक अधिकारी ए. के. ज्योती यांनी मंगळवारी निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली. यानुसार, 18 सप्टेंबर 2026 रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) नियामक समितीच्या दोन निर्वाचित पदांसाठी घेतली जाईल.
बिनविरोध निवडणुका होण्याची शक्यता : सदस्यांना त्यांच्या प्रतिनिधींच्या नामांकनासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट आहे. वैधपणे नामांकित उमेदवारांची घोषणा 11 सप्टेंबर रोजी केली जाईल. मात्र, दोन्ही पदांसाठी निवडणुका बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यामध्ये आयपीएल नियामक परिषदेत भारतीय क्रिकेट संघटनेच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्याचाही समावेश आहे. या सभेत बीसीसीआय लोकपाल आणि नीतीमत्ता अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवरही चर्चा होईल.
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