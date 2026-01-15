ETV Bharat / sports

खेळाडूंचा सामन्यावर बहिष्कार; बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं घेतला मोठा निर्णय

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं एम नझमुल इस्लाम यांना वित्त समिती अध्यक्षपदावरुन काढून टाकलं आहे. खेळाडूंनी सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

BCB Crisis
बांगलादेश क्रिकेट (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 5:15 PM IST

ढाका BCB Crisis : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं (BCB) अलिकडच्या घडामोडींचा आढावा घेतल्यानंतर, नझमुल इस्लाम यांना वित्त समितीच्या अध्यक्षपदावरुन तात्काळ मुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बीसीबी अध्यक्षांनी संस्थेच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येतंय. जेणेकरुन बोर्डाचं कामकाज विस्कळीत होणार नाही आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुरळीत सुरु राहतील याची खात्री केली जाईल. बीसीबीनं स्पष्ट केलं की बीसीबी घटनेच्या कलम 31 अंतर्गत अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बोर्डाच्या कामकाजाचं प्रभावी आणि सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करणं हे उद्दिष्ट आहे. पुढील सूचना येईपर्यंत, बीसीबी अध्यक्ष स्वतः वित्त समितीचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून काम करतील.

खेळाडूंच्या हिताला प्राधान्य : बोर्डानं असंही पुनरुच्चार केला की खेळाडूंचं हित हे त्यांचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. बीसीबी सर्व खेळाडूंच्या सन्मान, प्रतिष्ठा आणि हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. या आव्हानात्मक काळात, बीसीबीनं सर्व क्रिकेटपटूंना उच्च पातळीची व्यावसायिक वचनबद्धता आणि शिस्त राखण्याचं आवाहन केलं आहे. बोर्डाला अशीही आशा आहे की खेळाडू बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) मध्ये सहभागी होत राहतील आणि देशातील क्रिकेटच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योगदान देतील.

नझमुल इस्लाम का अडकले वादात : माजी कर्णधार तमीम इक्बालला भारतीय एजंट असं संबोधणाऱ्या एम. नझमुल इस्लामच्या वक्तव्यानं एक नवीन वाद निर्माण झाला. तमीमनं या वादात संयम आणि समजूतदारपणा दाखवण्याचं आवाहन केलं, परंतु नझमुलच्या वक्तव्यामुळं क्रिकेट विश्वात आणखी खळबळ उडाली. क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन ऑफ बांगलादेश (CWAB) नं नझमुलच्या विधानाचा पूर्णपणे निषेधार्ह म्हणून निषेध केला आणि त्वरित कारवाईची मागणी केली. एम. नझमुल इस्लामच्या विधानांमुळं खेळाडूंमध्येही संताप निर्माण झाला. खेळाडूंनी यापूर्वी नझमुलला त्यांच्या पदावरुन काढून टाकण्याची मागणी केली होती आणि क्रिकेट क्रियाकलापांवर बहिष्कार टाकला होता. यामुळं बीसीबीला धक्का बसला आणि त्यांनी एम. नझमुल इस्लामला कारणं दाखवा नोटीस बजावली.

सामन्यावर टाकला बहिष्कार : बांगलादेशच्या खेळाडूंनी आधीच इशारा दिला होता की जर नझमुल इस्लामला त्यांच्या पदावरुन काढून टाकलं नाही तर ते सर्व क्रिकेट क्रियाकलापांवर बहिष्कार टाकतील. यानंतर, खेळाडूंनी गुरुवार, 15 जानेवारी (गुरुवार) रोजी बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) सामन्यावर बहिष्कार टाकला आणि संपावर गेले. बांगलादेश प्रीमियर लीगमधील नोआखाली एक्सप्रेस विरुद्ध चित्तगाव रॉयल्स सामन्याचा टॉस देखील रद्द करण्यात आला. देशभरातील बहिष्कारामुळं दोन्ही संघ वेळेवर मैदानावर पोहोचू शकले नाहीत.

खेळाडूंनी आधीच दिला होता बहिष्काराचा इशारा : हे लक्षात घ्यावं की बीपीएल सामना 15 जानेवारी रोजी दुपारी 1 वाजता सुरु होणार होता, परंतु परिस्थिती अनिश्चित राहिली. सामनाधिकारी शिपर अहमद यांनी ESPN क्रिकइन्फोला सांगितलं की, "आम्ही मैदानाच्या मध्यभागी उभे होतो, परंतु काय घडत आहे याची आम्हाला कल्पना नव्हती. बीपीएल तांत्रिक समिती याबद्दल अधिक चांगली माहिती देऊ शकते." यापूर्वी, खेळाडूंच्या संपामुळं ढाका क्रिकेट लीग (डीसीएल) मधील सामने देखील थांबवण्यात आले होते. क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन ऑफ बांगलादेश (सीडब्ल्यूएबी) नं बुधवारी रात्री खेळाडूंवर बहिष्काराचा इशारा दिला होता, जो गुरुवारी सकाळी लागू झाला. बीसीबीनं नंतर नझमुल इस्लामच्या विधानांवर खेद व्यक्त केला आणि एक पत्रही जारी केलं.

