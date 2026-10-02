क्रिकेटचे नियम बदलले! फलंदाजाला होणार दंड; ICC ची मोठी घोषणा
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) क्रिकेटच्या नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत, जे 1 ऑक्टोबर 2026 पासून झाले आहेत.
Published : October 2, 2026 at 2:34 PM IST
दुबई ICC Rule : क्रिकेटमध्ये फलंदाजाच्या प्रत्येक विलंबावर आता लक्ष ठेवलं जाईल. जर एखादा फलंदाज वारंवार पुढच्या चेंडूसाठी तयार होण्यात अयशस्वी ठरला आणि खेळात विलंब केला, तर त्याच्यामुळं त्याच्या संघाला पाच धावांचा फटका बसू शकतो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) क्रिकेटच्या नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत, जे 1 ऑक्टोबर 2026 पासून झाले आहेत.
ICC's new changes from October 1 👀— Cricinfo (@cricinfo) October 1, 2026
🔹 Batter wasting time: first offence warning, second offence final warning, third and subsequent offences 5 penalty runs
🔹 Separate ball size and weight requirements for men's, women's and junior cricket
🔹 Overthrow definition clarified
🔹… pic.twitter.com/msB0L4Nznk
नवीन नियमानुसार, जर एखादा फलंदाज एका डावात तीन वेळा वेळ वाया घालवताना आढळला, तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला पाच धावांचा दंड ठोठावला जाईल. पहिल्या चुकीसाठी फलंदाजाला ताकीद दिली जाईल आणि दुसरी ताकीद अंतिम असेल. तिसऱ्या ताकीदीनंतर, प्रत्येक चुकीसाठी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला पाच धावांचा दंड आकारला जाईल. आयसीसीनुसार, गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षण करणारा संघ पुढच्या चेंडूसाठी तयार होईपर्यंत फलंदाजानं पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार असलं पाहिजे.
5 धावांचा दंड : नवीन नियमानुसार पहिल्या चुकीसाठी फलंदाजाला थेट दंड आकारला जाणार नाही. गोलंदाजाच्या बाजूचे पंच पहिल्या वेळी इशारा देतील आणि नॉन-स्ट्रायकर, येणारा फलंदाज, क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचा कर्णधार आणि दुसऱ्या पंचांना याची माहिती देतील. हीच प्रक्रिया दुसऱ्यांदा पुन्हा केली जाईल, पण यावेळी तो अंतिम इशारा मानला जाईल. तिसऱ्या आणि त्यानंतरच्या विलंबासाठी, पंच क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला पाच दंड धावा देतील. बहुदिवसीय क्रिकेटमध्ये, हे इशारे संपूर्ण डावात सतत मोजले जाणार नाहीत. 80 षटकं पूर्ण झाल्यावर इशारे रीसेट होतील. त्यानंतर प्रत्येक नवीन 80 षटकांच्या ब्लॉकसोबत ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु होईल.
Pink-ball use in daytime Tests, new rules to address time-wasting and standardising ball specifications are a part of the updated ICC Playing Conditions.https://t.co/SokREflr7w— ICC (@ICC) October 1, 2026
महिला क्रिकेटमध्येही वेगवेगळे चेंडू : आयसीसीनं महिला क्रिकेटसाठीही एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. महिला क्रिकेट आणि ज्युनियर क्रिकेटसाठी यापुढं एकच चेंडू वापरला जाणार नाही. आयसीसीनं पुरुष, महिला आणि ज्युनियर क्रिकेटसाठी चेंडूच्या आकार आणि वजनाच्या तीन वेगवेगळ्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. धावबाद आणि यष्टीचीत करण्यासंबंधीचे नियमही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. क्षेत्ररक्षक किंवा यष्टीरक्षकाचे चेंडूवर पूर्ण नियंत्रण असणं आवश्यक असेल. केवळ चेंडूला स्पर्श करणं आणि यष्टी उखडणं पुरेसं मानलं जाणार नाही. याशिवाय, दिवसा होणाऱ्या कसोटी सामन्यांमध्ये गुलाबी चेंडूचा वापर हा देखील उपलब्ध पर्यायांपैकी एक म्हणून अधिकृतपणे समाविष्ट करण्यात आला आहे.
हेही वाचा :