ODI क्रिकेटमध्ये 1 ते 10 पर्यंत सर्व क्रमांकावर फलंदाजी करणारे फलंदाज

क्रिकेटच्या इतिहासात असे फलंदाज झाले आहेत, ज्यांनी कधी ना कधी नंबर 1 ते नंबर 11 पर्यंत वेगवेगळ्या स्थानांवर फलंदाजी केली आहे.

प्रतिकात्मक फोटो (File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
मुंबई Unique Record : क्रिकेट हा असा खेळ आहे जिथं प्रत्येक सामन्यात अनेक विक्रम बनतात आणि तुटतात. मात्र, काही विक्रम शतकानुशतकं अखंड राहतात. या खेळाच्या इतिहासात असे काही फलंदाज आहेत, ज्यांनी वनडे स्वरुपात क्रमांक 1 ते क्रमांक 10 पर्यंत विविध स्थानांवर फलंदाजी केली आहे. त्यात एक फलंदाज असा आहे ज्यानं 1 ते 11 क्रमांकावर फलंदाजी केली आहे.

हसन तिलकरत्ने : श्रीलंकेचा माजी फलंदाज हसन तिलकरत्नेचा या यादीत समावेश आहे. त्यानं त्याच्या कारकिर्दीत विविध वेळी वनडे स्वरुपात, क्रमांक 1 ते क्रमांक 11 पर्यंत, विविध स्थानांवर फलंदाजी केली. तो भाग्यवान फलंदाजांच्या यादीत देखील समाविष्ट आहे. 2004 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शेवटचा सामना खेळणाऱ्या हसननं श्रीलंकेसाठी 83 कसोटी सामन्यांमध्ये 42.87 च्या सरासरीनं 4,545 धावा केल्या आहेत. तसंच 200 वनडे सामन्यांमध्ये, या खेळाडूनं 29.60 च्या सरासरीनं 3789 धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर कसोटीत 11 शतकं आणि वनडे सामन्यात दोन शतकं आहेत.

शोएब मलिक : या यादीत शोएब मलिकचंही नाव आहे. मलिकला इतिहासातील सर्वात भाग्यवान फलंदाजांपैकी एक मानलं जाते. या पाकिस्तानी अष्टपैलू खेळाडूनं वनडे स्वरुपात क्रमांक 1 ते क्रमांक 10 पर्यंत विविध स्थानांवर फलंदाजी केली आहे. शोएबनं पाकिस्तानसाठी 35 कसोटी सामने खेळले आहेत, यात 35.14 च्या सरासरीनं 1,898 धावा केल्या आहेत. मलिकनं 287 वनडे सामने देखील खेळले असून यात 34.55 च्या सरासरीनं 7,534 धावा केल्या आहेत. तर 124 टी-20 सामन्यांमध्ये, उजव्या हाताच्या फलंदाजानं 31.21 च्या सरासरीनं 2435 धावा केल्या आहेत.

अब्दुल रझाक : 1996 मध्ये पाकिस्तानसाठी पहिला सामना खेळणारा माजी अष्टपैलू अब्दुल रझाकचाही भाग्यवान फलंदाजांच्या यादीत समावेश आहे. त्यानं त्याच्या वनडे कारकिर्दीत नंबर 1 ते 10 पर्यंत विविध स्थानांवर फलंदाजी केली. रझ्झाकनं 2011 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्यानं पाकिस्तानसाठी 46 कसोटी सामन्यांमध्ये 1946 धावा केल्या आहेत आणि 100 विकेट्स घेतल्या आहेत. 265 वनडे सामन्यांमध्ये त्यानं 5080 धावा केल्या आहेत आणि 269 फलंदाजांना बाद केलं आहे. याशिवाय, त्यानं 32 टी-20 सामन्यांमध्ये 393 धावा केल्या आहेत आणि 20 विकेट्स घेतल्या आहेत.

लान्स क्लुसनर : दक्षिण आफ्रिकेचा माजी महान लान्स क्लुसनरनं त्याच्या वनडे कारकिर्दीत नंबर 1 ते नंबर 10 पर्यंत विविध स्थानांवर फलंदाजी केली. 2004 मध्ये, त्याला लखनऊ सुपर जायंट्सनं सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले. 1999 च्या विश्वचषकात त्यानं आपल्या कामगिरीनं धुमाकूळ घातला. 49 कसोटी सामन्यांमध्ये लान्स क्लुसनरनं 1906 धावा केल्या आहेत आणि 80 विकेट्स घेतल्या आहेत. 171 वनडे सामन्यांमध्ये त्यानं 41.10 च्या सरासरीनं 3576 धावा केल्या आहेत आणि 192 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यानं 2004 मध्ये शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला.

संपादकांची शिफारस

