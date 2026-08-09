जागतिक U20 चॅम्पियनशिप: बसंतनं उंच उडीत रौप्यपदक तर शहनवाझनं लांब उडीत जिंकलं कांस्यपदक
जागतिक ऍथलेटिक्स अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये उंच उडीत पदक जिंकणारा बसंत कुमार मेघवाल हा पहिला भारतीय ठरला.
Published : August 9, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई U20 Championships : जागतिक ऍथलेटिक्स अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये उंच उडीत पदक जिंकणारा बसंत कुमार मेघवाल हा पहिला भारतीय ठरला. तर शहनवाझ खाननं लांब उडीत कांस्यपदक जिंकून भारतासाठी हा एक संस्मरणीय दिवस बनवला, ज्यामुळं भारताच्या पदकांची एकूण संख्या तीन झाली. राजस्थानच्या श्री गंगानगर जिल्ह्यातील अनुपगढ या सीमावर्ती शहराचा रहिवासी असलेल्या 19 वर्षीय मेघवालनं चॅम्पियनशिपच्या चौथ्या दिवशी आपली सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि 2.21 मीटर उडी मारुन रौप्यपदक पटकावलं.
BASANT CREATES HISTORY | WINS 🥈— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
At World U20 Athletics Championship pic.twitter.com/axrUi2xY4Y
अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये उंच उडीतील पहिलं पदक : अल्जेरियाच्या युनेस अयाचीनं सुवर्णपदक जिंकलं, तर ब्रिटनच्या ओटिस पूलनं कांस्यपदक पटकावलं. तिन्ही पदक विजेते केवळ 2.21 मीटर उंचीपर्यंतच उडी मारु शकले आणि 2.24 मीटरचा टप्पा पार करु शकले नाहीत. या परिस्थितीत, मागील उंची पार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या संख्येच्या आधारावर स्थान निश्चित करण्यात आलं. अयाचीनं आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात 2.21 मीटरची उंची पार केली, तर मेघवाल आणि पूल यांनी अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रयत्नात ही उंची पार केली. भारतीय नौदलात कार्यरत असलेल्या मेघवालनं रौप्यपदक जिंकलं, ज्यामुळं तो जागतिक अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये उंच उडीत पदक जिंकणारा पहिला भारतीय ठरला.
Shahnavaz Wins U20 World Bronze Medal— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
Jumped a best of 7.84m to win the global medal#WorldU20 pic.twitter.com/4532mCJLsG
शहनवाझ खाननं जिंकलं कांस्यपदक : त्यानंतर शहनवाझनं पुरुषांच्या लांब उडीत 7.84 मीटरच्या सर्वोत्तम उडीसह कांस्यपदक जिंकलं, ज्यामुळं या चॅम्पियनशिपमध्ये भारताच्या पदकांची संख्या तीन झाली. या 18 वर्षीय खेळाडूनं आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात सर्वोत्तम उडी मारली. त्यानं अनुक्रमे 7.67 मीटर, 7.72 मीटर, 7.84 मीटर, 7.52 मीटर, 7.83 मीटर आणि 5.37 मीटर उडी मारली. अंतिम फेरीत पोहोचलेला दुसरा भारतीय खेळाडू आरसी जिथिन अर्जुनन, आपल्या पहिल्या आणि चौथ्या प्रयत्नात 7.59 मीटरच्या सर्वोत्तम उडीसह आठव्या स्थानावर राहिला.
इटलीच्या डॅनिएल इन्झोलीनं 7.97 मीटर उडी मारुन सुवर्णपदक जिंकलं, तर ऑस्ट्रेलियाच्या मेसन मॅकग्रोडरनं 7.96 मीटर उडी मारुन रौप्यपदक पटकावलं. तत्पूर्वी, स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवशी पुरुषांच्या भालाफेकीत रौप्यपदक जिंकून आशिष यादवनं भारताचं खातं उघडलं. जागतिक अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये भालाफेकीत रौप्यपदक जिंकणारा यादव दुसरा भारतीय ठरला आहे. त्याच्या आधी नीरज चोप्रानं हे पदक जिंकलं होतं.
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