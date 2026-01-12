बार्सिलोनानं जिंकला स्पॅनिश सुपर कप; फायनलमध्ये रिअल माद्रिदचा पराभव
बार्सिलोनानं 2026 मधील पहिला एल क्लासिओ जिंकला आहे. बार्सिलोनानं स्पॅनिश सुपर कप फायनल 3-2 अशी जिंकली. हे क्लबचं 16वं विजेतेपद आहे.
Published : January 12, 2026 at 1:38 PM IST
जेद्दाह Spanish Super Cup : बार्सिलोनानं स्पॅनिश सुपर कप जिंकला आहे. किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या रोमांचक अंतिम सामन्यात, बार्सिलोनानं रिअल माद्रिदचा 3-2 असा पराभव करुन विजेतेपद पटकावलं. बार्सिलोनासाठी रॅफिन्हानं दोन गोल केले. या विजयासह बार्सिलोनानं त्यांचं 16वं स्पॅनिश सुपर कप विजेतेपद जिंकलं.
Barcelona win the Spanish Super Cup beating Real Madrid! 🏆✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/JgRwURRn0J
सुरुवातीपासून बार्सिलोनानं मिळवलं नियंत्रण : दोन्ही संघांमधील चुरशीच्या स्पर्धेनं सामन्याची सुरुवात झाली, परंतु पहिला हाफ जसजसा पुढं सरकत गेला तसतसं बार्सिलोनानं नियंत्रण मिळवलं. 36व्या मिनिटाला रॅफिन्हानं बॉक्समध्ये एक शानदार चाल केली आणि दूरच्या कोपऱ्यात एक शॉट मारला, ज्यामुळं बार्सिलोना आघाडीवर आला. रिअल माद्रिदनं लगेचच प्रत्युत्तर दिलं. पहिल्या हाफच्या स्टॉपेज वेळेच्या दुसऱ्या मिनिटाला, व्हिनिसियस ज्युनियरनं हाफवे लाइनजवळ चेंडू घेतला, पुढं गेला, दोन डिफेंडर्सना ड्रिबल केले आणि एक शानदार सोलो रन नंतर गोल केला, ज्यामुळं स्कोअर 1-1 बरोबरीत झाला.
Barcelona lift the Spanish Super Cup 🎉 pic.twitter.com/g2jiz6q9ui— B/R Football (@brfootball) January 11, 2026
मध्यंतराच्या आधी रिअल माद्रिदनं साधली बरोबरी : पहिल्या हाफचा उत्साह तिथंच थांबला नाही. दोन मिनिटांनंतर, रॉबर्ट लेवांडोव्स्कीनं पेनल्टी क्षेत्रात जागा शोधली आणि उत्कृष्ट चिपसह बार्सिलोनाला पुन्हा आघाडी मिळवून दिली, परंतु मध्यांतराच्या अगदी आधी रिअल माद्रिदनं बरोबरी साधली. रफिन्हानं कॉर्नरवरुन गोल-लाइन क्लिअरन्स मिळवला, परंतु गोंझालो गार्सियानं रिबाउंडवर झेप घेतली. चेंडू बार आणि पोस्टवर आदळला आणि नंतर रेषा ओलांडली, ज्यामुळं आघाडी 2-2 झाली.
Raphinha in the Spanish Super Cup:— B/R Football (@brfootball) January 11, 2026
▪️ MVP
▪️ Top scorer (4 goals)
▪️ Champion
🏆✨ pic.twitter.com/0OMzOGHSQV
शेवटच्या मिनिटांत सामना रोमांचक वळणावर : दुसरा हाफ आणखी अटीतटीचा झाला, परंतु रफिन्हानं 73व्या मिनिटाला निर्णायक गोल केला. बॉक्सच्या कडेनं शॉट घेत असताना थोडासा घसरला असला तरी, त्याचा चेंडू एका डिफेंडरला बाजूला करुन गोलकीपर थिबॉट कोर्टोइसला चुकीच्या पायानं मारुन नेटमध्ये गेला. सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटांत तणाव शिगेला पोहोचला जेव्हा फ्रेंकी डी जोंगला 90व्या मिनिटाला कायलियन एमबाप्पेला फाऊल केल्याबद्दल लाल कार्ड दाखवण्यात आलं, ज्यामुळं बार्सिलोना 10 खेळाडूंमध्ये घसरला. रियलनं दबाव वाढवला, परंतु अल्वारो कॅरेरास आणि फ्रँको मास्टंटुओनो यांचे प्रयत्न गोलकीपर जोन गार्सियाने हाणून पाडले.
हेही वाचा :