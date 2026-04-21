हात गमावूनही मिळविलं यश! बँकेत व्यवस्थापक ते दिव्यांग भारतीय संघात समावेश; नितीन वाबळेचा जिद्दीचा प्रवास
बँकेत व्यवस्थापक ते भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघात निवड असे यश नितीन वाबळे या क्रिकेटपटूनं मिळविलं आहे. जाणून घ्या, त्यानं संघर्षावर कशी मात केली?
Published : April 21, 2026 at 12:48 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- कधी-कधी आयुष्य एका क्षणात सगळं हिरावून घेतं. पण, काही जिद्दी माणसं त्या क्षणालाच आपल्या यशाची सुरुवात बनवतात. कोपरगाव तालुक्यातील नितीन वाबळे यांची कहाणी ही अशाच अदम्य इच्छाशक्तीची हार न मानणाऱ्या मनाची आणि स्वप्नांना जिवंत ठेवणाऱ्या ध्यासाची आहे. बालपणीच्या एका भीषण अपघातात डावा हात गमावला. पण, क्रिकेटवरील प्रेम मात्र कधीच कमी झालं नाही. हाच नितीन भारताच्या दिव्यांग क्रिकेट संघात निवड होऊन आपल्या स्वप्नांना सत्यात आणलं आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील सोनेवाडी या छोट्याशा गावात शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला नितीन लहानपणापासूनच हुशार विद्यार्थी आणि उत्कृष्ट गोलंदाज होता. त्याच्या चेंडूंसमोर फलंदाज गोंधळून जायचे. पण, नियतीनं वेगळाच डाव खेळला. घरासमोर खेळताना तोल जाऊन तो विहिरीत पडला. त्या अपघातात त्यानं डावा हात कायमचा गमावला. एका क्षणात क्रिकेटपटू होण्याचं स्वप्न उद्ध्वस्त झालं. ही केवळ शारीरिक जखम नव्हती तर मनावरचा मोठा आघात होता. तरीही नितीन खचला नाही. त्यानं शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केलं. 2017 मध्ये बँकिंग आणि फायनान्समध्ये पदव्युत्तर डिप्लोमा पूर्ण केला. त्याला 2018 मध्ये बँक ऑफ बडोदामध्ये व्यवस्थापक म्हणून नोकरी मिळविण्यात यश आलं.
वेगळी ओळख निर्माण केली- नितीन वाबळे याचा पुढे संसारही सुरू झाल्यानंतर आयुष्य स्थिर झालं. पण, मनाच्या एका कोपऱ्यात क्रिकेटची ओढ कायमच होती. याच ओढीनं त्याला पुन्हा मैदानावर आणलं. सहकारी मंगेश जपे यांच्या माध्यमातून त्याची ओळख प्रशिक्षक नितीन बाराहाते यांच्याशी झाली. एक हात नसलेला खेळाडू क्रिकेटमध्ये कसा टिकेल? अशी सुरुवातीला प्रशिक्षक बाराहाते यांना शंका होती. पण, नितीनच्या मेहनतीनं आणि जिद्दीनं सगळ्या शंका दूर केल्या. अथक सराव चिकाटी आणि स्वतःवरचा विश्वास यांच्या जोरावर त्यानं दिव्यांग क्रिकेटमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.
निवड झाल्याचं मिळालं अधिकृत पत्र- गेल्या तीन वर्षांत नितीननं जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी केली. त्याच्या वेगवान गोलंदाजीनं अनेक फलंदाजांना अडचणीत टाकलं. हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या राजीव गांधी चॅलेंजर सिरीजमध्ये त्यानं आपल्या कामगिरीनं संघाला विजय मिळवून दिला. याच कामगिरीच्या जोरावर तो महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट संघाचा उपकर्णधार बनला. सध्या, त्याची थेट इंडियन दिव्यांग क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. दरम्यान, त्याच्या इंडियन दिव्यांग क्रिकेट संघात खेळण्याच्या स्वप्नावर ईटीव्हीभारतनं काही दिवसांपूर्वी बातमी प्रसिद्ध केली होती. या बातमीमुळे त्याच्या संघर्षाची दखल घेण्यात आली. त्याच्या मेहनतीला योग्य फळ मिळालं आहे. नितीन वाबळेला इंडियन दिव्यांग क्रिकेट संघात निवड झाल्याचं अधिकृत पत्र मिळालं आहे.
गावातून आलेला खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झळकणार- नितीन आज सिंगापूरकडे रवाना झालाय. येत्या 25 एप्रिल ते 28 एप्रिल असा तीन दिवसीय भारत विरुद्ध सिंगापूर असा टी-20 सामने खेळण्यासाठी भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहे. त्यानंतर श्रीलंका दौऱ्यावर टेस्ट आणि टी-20 मालिकेसाठीही तो सज्ज आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका मालिका 1 मे ते 3 मेपर्यंत टी-20 सामना खेळणार आहे. 5 मे ते 8 मे टेस्ट सामनाही खेळणार असल्याचं त्यानं सांगितलं आहे. एका छोट्या गावातून मोठ्या संकटातून उभा राहिलेला हा खेळाडू आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचं नाव उज्ज्वल करणार आहे.
निवड झाल्यानं खूप आनंद- "आमचे लग्न झाले, तेव्हा ते (नितीन वाबळे) बँकेत मॅनेजर होते. लग्नानंतर ते मला कायम सांगायचे. मला क्रिकेटपटू व्हायचं आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांनी हे मनावर घेतलं. मी क्रिकेटर होणारच असा निर्धार करून सराव सुरू केला. त्यानंतर तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर दिव्यांग क्रिकेट सामने खेळले. आम्ही घरातील लोकांनीही त्यांना प्रोत्साहन दिलं. एक दिवस नक्कीच तुमची इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीममध्ये निवड होईल, असा विश्वास दिला होता. आज खरंच त्यांची निवड झाल्यानं आम्हाला खूप आनंद होत आहे", असे यावेळी नितीन वाबळे यांच्या पत्नी दिपाली यांनी सांगितलं.
- शरीराची मर्यादा यशाला थांबवू शकत नाही, याचं आदर्श उदाहरण म्हणजे नितीन वाबळे आहे. एक हात गमावूनही त्यानं स्वप्नं गमावली नाहीत. उलट त्याच स्वप्नांनी त्याला उंच भरारी घ्यायला शिकवलं. त्यामुळे हजारो तरुणांसाठी नितीन प्रेरणास्थान ठरला आहे.