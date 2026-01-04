ETV Bharat / sports

बांगलादेशचं पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल; म्हणे आमचेही सामने भारताबाहेर हलवा

बीसीसीआयच्या आदेशानंतर, मुस्तफिजूर रहमानला केकेआरमधून रिलीज करण्यात आलं. त्यानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं आपत्कालीन बैठक बोलावली, जिथं त्यांनी टी-20 विश्वचषकावरही चर्चा केली.

BCB on T20 World Cup
बांगलादेश क्रिकेट संघ (IANS Photo)
ढाका BCB on T20 World Cup : 3 जानेवारी रोजी, भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या निर्देशानुसार, बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला आगामी इंडियन प्रीमियर लीग हंगामापूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्स संघातून सोडण्यात आलं. भारत आणि बांगलादेशमधील वाढत्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयनं हे पाऊल उचललं. गेल्या महिन्यात झालेल्या आयपीएलच्या मिनी-लिलावात केकेआरनं डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाला ₹9.20 कोटींना खरेदी केलं होतं. मुस्तफिजूर रहमान आयपीएलमधून बाहेर पडल्यानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं रात्री आपत्कालीन बैठक बोलावली, ज्यामध्ये टी-20 विश्वचषक सामन्यांवरही चर्चा झाली.

बांगलादेश बोर्डाला आपल्या खेळाडूंच्या सुरक्षिततेची चिंता : बांगलादेश आता त्यांचे टी-20 विश्वचषक सामने भारतातून श्रीलंकेत हलवण्याची इच्छा व्यक्त करत आहे. यासाठी, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अधिकारी आयसीसीला पत्र लिहितील. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी भारत आणि श्रीलंका यजमानपदाचे हक्क सामायिक करतात. या स्पर्धेत बांगलादेश त्यांचे तीन सामने कोलकातामध्ये खेळेल. मात्र, कोलकातामधील सामन्यापूर्वी बांगलादेश बोर्डाचे अधिकारी त्यांच्या खेळाडूंच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंतित आहेत. म्हणून, त्यांना त्यांचे सामने श्रीलंकेत खेळवायचे आहेत.

बीसीबी आयसीसीला लिहिणार पत्र : 3 जानेवारी रोजी बीसीबी संचालक मंडळाच्या तातडीच्या बैठकीनंतर, मीडिया कमिटीचे अध्यक्ष अमजद हुसेन म्हणाले, "कोलकातामध्ये आमचे तीन टी-20 विश्वचषक सामने आहेत, म्हणून आज घडलेल्या घटनेबद्दल आम्ही आयसीसीला पत्र लिहू." बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी सांगितलं की त्यांना भारतातील संघाच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता आहे, कारण बीसीसीआयनं मुस्तफिजूरला आयपीएलमधून काढून टाकण्याचं कारण अलीकडील घटनांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी असंही म्हटलं आहे की ते बीसीबीला आयसीसीला त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्यासाठी पत्र लिहिण्यास सांगतील.

आसिफ नजरुल यांनी खेळाडूंच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली : नझरुल यांनी त्यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर लिहिलं आहे की, "मी बीसीबीला आयसीसीला हे संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे." जेव्हा बांगलादेशी क्रिकेटपटू करार असूनही भारतात खेळू शकत नाही तेव्हा संपूर्ण बांगलादेशी क्रिकेट संघ विश्वचषकात खेळण्यासाठी भारतात कसं सुरक्षित वाटू शकतो हे बोर्डानं स्पष्ट करावं. बांगलादेशचे विश्वचषक सामने श्रीलंकेत हलविण्यासाठी आयसीसीला विनंती करण्याचे निर्देश मी बोर्डाला दिले आहेत.

संपादकांची शिफारस

