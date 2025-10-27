वनडे मालिकेतील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पाहुणे मैदानात; कोण मारणार बाजी?
बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे.
Published : October 27, 2025 at 3:46 PM IST
चट्टोग्राम BAN vs WI 1st T20I Live Streaming : बांगलादेश राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यातील तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज 27 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघांमधील हा सामना चट्टोग्राम येथील बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टनंट मतीयुर रहमान स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 5:30 वाजता सुरु होईल.
Match Day is HERE! 🏏 1st T20I | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 West Indies T20I Series 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 27, 2025
27 October 2025 | 6:00 PM | BSSFLMRCS, Chattogram#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANvWI #TigersForever #BANvWI2025 #HomeSeries #WhiteBall #WhiteBallSeries #WestIndies pic.twitter.com/b9Spuvp6Dq
वनडे मालिकेतील पराभवाचा बदला घेणार : वनडे मालिकेनंतर, वेस्ट इंडिज संघ त्यांच्या बांगलादेश दौऱ्यावर टी-20 मालिकेचा पहिला सामना खेळेल. बांगलादेशनं वनडे मालिकेत वेस्ट इंडिजचा 2-1 असा पराभव केला. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये रोमांचक लढत होऊ शकते. या मालिकेत बांगलादेशचं नेतृत्व लिटन दास करत आहे, तर शाई होप वेस्ट इंडिजचं नेतृत्व करत आहे. वेस्ट इंडिजनं त्यांची शेवटची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका नेपाळविरुद्ध खेळली होती, ज्यामध्ये त्यांना 1-2 असा पराभव पत्करावा लागला होता. दुसरीकडे, बांगलादेशनं त्यांच्या शेवटच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत अफगाणिस्तानचा 3-0 असा पराभव केला. बांगलादेश संघानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.
Pushing the levels before our T20I opener in Chattogram. 🔋🏏#BANvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/Kmd3HNDkq4— Windies Cricket (@windiescricket) October 25, 2025
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यात एकूण 19 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात, वेस्ट इंडिजनं वरचढ कामगिरी केली आहे. त्यांनी नऊ सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेशनं आठ सामने जिंकले आहेत, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत.
The stage is set, the lights are ready — T20I action begins tomorrow! 🌟 Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 West Indies T20I Series 2025 | 1st T20I— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 26, 2025
27 October 2025 | 6:00 PM | BSSFLMRCS, Chattogram#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANvWI #TigersForever #BANvWI2025… pic.twitter.com/2K9axVuhFt
चट्टोग्रामची खेळपट्टी कशी असेल : चट्टोग्रामच्या या मैदानावर एकही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला नाही. हे मैदान सामान्यतः संथ आणि फिरकीपटूंसाठी अनुकूल आहे. दुसऱ्या डावात चेंडू हळूहळू येतो, ज्यामुळं फलंदाजी करणं कठीण होतं. प्रथम फलंदाजी करणारा संघ 140-160 धावा काढू शकतो. संपूर्ण सामन्यात आकाश ढगाळ राहील. मात्र पाऊस पडण्याची शक्यता नाही, परंतु आर्द्रता 63% राहण्याची अपेक्षा आहे. तापमान 31.6 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. थोडीशी आर्द्रता फिरकीपटूंना अनुकूल राहील.
बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना कधी आणि कुठे होईल?
बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज क्रिकेट पहिला सामना आज 27 ऑक्टोबर रोजी चट्टोग्राम येथील बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टनंट मतीयुर रहमान स्टेडियमवर खेळला जाईल, जो भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 5:30 वाजता सुरु होईल आणि टॉस भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 5:00 वाजता होईल.
The wait is almost over! 🌴🇧🇩— Windies Cricket (@windiescricket) October 26, 2025
WI take on Bangladesh in the 1st of three T20Is, let’s rally! #BANvWI pic.twitter.com/cKlPUxV9Dj
बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्याचं थेट प्रक्षेपण भारतात उपलब्ध होणार नाही. हा सामना पाहण्यासाठी फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर सबस्क्रिप्शन घेत पाहता येईल.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
बांगलादेश : लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), तन्झिद हसन, सॅम हसन, तौहिद हृदयॉय, शमीम हुसेन, मेहदी हसन, नसुम अहमद, रिशाद हुसेन, तन्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.
वेस्ट इंडिज : ब्रँडन किंग, अॅलिक अथानाझे/अमीर जांघो, शाई होप (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), शेरफेन रुदरफोर्ड, रोवमन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, अकीम ऑगस्टे/खैरी पियरे, गुडाकेश मोती, अकिल हुसेन.
