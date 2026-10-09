ETV Bharat / sports

आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026: पाकिस्तान बाहेर; बांगलादेशची लॉटरी

पाकिस्तान हॉकी संघानं आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. परिणामी बांगलादेशची लॉटरी लागली आहे.

Hockey Asian Champions Trophy
पाकिस्तान बाहेर; बांगलादेशची लॉटरी (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2026 at 12:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मोहाली Hockey Asian Champions Trophy : पाकिस्तान हॉकी संघानं आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. ही स्पर्धा 27 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान जालंधर आणि मोहाली इथं होणार आहे. सहा संघांच्या या स्पर्धेत पाकिस्तानच्या जागी बांगलादेशची निवड करण्यात आली आहे. हॉकी इंडियानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या सहा संघांच्या स्पर्धेत भारताव्यतिरिक्त जपान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेश हे संघ सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धेमुळं जवळपास दोन दशकांनंतर पंजाबमध्ये आंतरराष्ट्रीय हॉकीचं पुनरागमन होत आहे.

2016 पासून पाकिस्तान भारताकडून पराभूत : भारतीय पुरुष हॉकी संघानं फेब्रुवारी 2016 पासून वरिष्ठ आणि कनिष्ठ स्तरावर पाकिस्तानविरुद्ध एकही सामना गमावलेला नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारतात खेळण्याचा निकाल पाकिस्तानलाही माहीत होता. भारतानं आयोजित केलेल्या 2023 च्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेत पाकिस्तान उपांत्य फेरी गाठण्यात अपयशी ठरला, तर भारतानं विजेतेपद पटकावलं होतं. साखळी सामन्यात भारतानं पाकिस्तानचा 4-0 असा पराभव केला होता.

बांगलादेश राखीव संघाचा भाग : जपानमधील आयची नागोया इथं नुकत्याच झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेल्या भारतीय संघानं चार वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे. गेल्या महिन्यात, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मोहाली इथं स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर केलं आणि पाकिस्तानच्या सहभागाची पुष्टी केली. या कार्यक्रमाला हॉकी इंडियाचे सरचिटणीस भोलानाथ सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बांगलादेश आणि ओमान यांचा राखीव संघांमध्ये समावेश करण्यात आला होता.

पाकिस्तानची मागणी अमान्य : याच्या दोनच दिवसांनंतर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशननं भारतात खेळण्यास नकार दिला आणि एएचएफनं ही स्पर्धा तटस्थ ठिकाणी आयोजित करावी अशी मागणी केली. 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय हॉकी खेळली गेलेली नाही. पाकिस्तान शेवटचा 2023 मध्ये भारतात झालेल्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळला होता, ज्यात ते सहा संघांपैकी पाचव्या स्थानावर राहिले होते. तसंच गेल्या वर्षी भारतात झालेल्या आशिया कप आणि ज्युनियर आशिया कपमध्येही पाकिस्ताननं भाग घेतला नव्हता.

हेही वाचा :

  1. एक-दोन नव्हे तर आज दिवसभरात होणार 8 आंतरराष्ट्रीय सामने; क्रिकेटचा 'सुपर फ्रायडे'
  2. 'सँडपेपर' कांडानंतर दक्षिण आफ्रिका-ऑस्ट्रेलिया मैदानात! आजपासून रंगणार कसोटीचा थरार
  3. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज T20: मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी अय्यर ब्रिगेड उतरणार मैदानात!

TAGGED:

BANGLADESH TO REPLACE PAKISTAN
हॉकी आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026
पाकिस्तान हॉकी संघाची माघार
पाकिस्तानच्या जागी बांगलादेशची निवड
HOCKEY ASIAN CHAMPIONS TROPHY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.