आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026: पाकिस्तान बाहेर; बांगलादेशची लॉटरी
पाकिस्तान हॉकी संघानं आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. परिणामी बांगलादेशची लॉटरी लागली आहे.
Published : October 9, 2026 at 12:31 PM IST
मोहाली Hockey Asian Champions Trophy : पाकिस्तान हॉकी संघानं आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. ही स्पर्धा 27 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान जालंधर आणि मोहाली इथं होणार आहे. सहा संघांच्या या स्पर्धेत पाकिस्तानच्या जागी बांगलादेशची निवड करण्यात आली आहे. हॉकी इंडियानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या सहा संघांच्या स्पर्धेत भारताव्यतिरिक्त जपान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेश हे संघ सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धेमुळं जवळपास दोन दशकांनंतर पंजाबमध्ये आंतरराष्ट्रीय हॉकीचं पुनरागमन होत आहे.
2016 पासून पाकिस्तान भारताकडून पराभूत : भारतीय पुरुष हॉकी संघानं फेब्रुवारी 2016 पासून वरिष्ठ आणि कनिष्ठ स्तरावर पाकिस्तानविरुद्ध एकही सामना गमावलेला नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारतात खेळण्याचा निकाल पाकिस्तानलाही माहीत होता. भारतानं आयोजित केलेल्या 2023 च्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धेत पाकिस्तान उपांत्य फेरी गाठण्यात अपयशी ठरला, तर भारतानं विजेतेपद पटकावलं होतं. साखळी सामन्यात भारतानं पाकिस्तानचा 4-0 असा पराभव केला होता.
Bangladesh has been included in the Asian Hockey Champions Trophy in place of Pakistan after the Pakistan Hockey Federation decided not to send its team to the tournament in India. According to reports, the Asian Hockey Federation invited Bangladesh to take Pakistan’s place, and the team has confirmed its participation. The tournament is scheduled to be played from October 27 to November 5 in India, with matches planned in Jalandhar and Mohali. The updated line-up will feature Malaysia, China, India, Japan, South Korea and Bangladesh. Oman had also been kept as an alternative option by the organisers. A revised draw for the tournament is expected to be announced shortly following the change in participating teams. #ThePublicPurview #TPP #AsianHockey #PakistanHockey #BangladeshHockey— The Public Purview (TPP) (@publicpurviewpk) October 8, 2026
बांगलादेश राखीव संघाचा भाग : जपानमधील आयची नागोया इथं नुकत्याच झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेल्या भारतीय संघानं चार वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे. गेल्या महिन्यात, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मोहाली इथं स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर केलं आणि पाकिस्तानच्या सहभागाची पुष्टी केली. या कार्यक्रमाला हॉकी इंडियाचे सरचिटणीस भोलानाथ सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बांगलादेश आणि ओमान यांचा राखीव संघांमध्ये समावेश करण्यात आला होता.
पाकिस्तानची मागणी अमान्य : याच्या दोनच दिवसांनंतर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशननं भारतात खेळण्यास नकार दिला आणि एएचएफनं ही स्पर्धा तटस्थ ठिकाणी आयोजित करावी अशी मागणी केली. 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय हॉकी खेळली गेलेली नाही. पाकिस्तान शेवटचा 2023 मध्ये भारतात झालेल्या आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळला होता, ज्यात ते सहा संघांपैकी पाचव्या स्थानावर राहिले होते. तसंच गेल्या वर्षी भारतात झालेल्या आशिया कप आणि ज्युनियर आशिया कपमध्येही पाकिस्ताननं भाग घेतला नव्हता.
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