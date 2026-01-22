मोठी बातमी! बांगलादेश टी-20 विश्वचषकातून बाहेर; 'या' संघाची लागणार लॉटरी
बांगलादेशनं टी-20 विश्वचषकासाठी भारतात येण्यास नकार दिला आहे.
Published : January 22, 2026 at 4:57 PM IST
ढाका Bangladesh Boycotted T20I World Cup : बांगलादेशमधून मोठी बातमी येत आहे. बांगलादेशनं टी-20 विश्वचषकासाठी भारतात येण्यास नकार दिला आहे. यामुळं बांगलादेश क्रिकेट संघ अखेर विश्वचषकात सहभागी होणार नाही हे स्पष्ट झालं. बांगलादेश सातत्याने भारतात खेळण्यास नकार देत होता, त्यानंतर आयसीसीनं त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की स्थळ बदललं जाणार नाही. आता बांगलादेशनं भारतात विश्वचषक न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2026 चा टी-20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंकेत खेळवला जाणार आहे. टी-20 विश्वचषकावर बहिष्कार टाकल्यानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून एक मोठं विधान आलं आहे.
🚨BANGLADESH FIRM IN THEIR STANCE🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) January 22, 2026
The Bangladesh government's sports advisor has stated that they are not ready to change their stance.
" i think we did not get justice from icc. whether we play in the world cup or not is entirely a government decision." pic.twitter.com/B4wiOVuapQ
बीसीबीनं केले आयसीसीवर आरोप : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे की आम्ही आयसीसीशी बोलणी करत राहू. आम्हाला विश्वचषक खेळायचा आहे, पण आम्ही भारतात खेळणार नाही. आम्ही लढत राहू. आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत काही आश्चर्यकारक निर्णय घेण्यात आले. मुस्तफिजूरचा खटला वेगळा नाही. त्या प्रकरणात ते (भारत) एकमेव निर्णय घेणारे होते. त्यांनी पुढं सांगितलं की आयसीसीनं आमचे सामने भारतातून हलवण्याची आमची विनंती नाकारली होती. जागतिक क्रिकेटच्या स्थितीबद्दल आम्हाला खात्री नाही. त्याची लोकप्रियता कमी होत आहे. त्यांनी 20 कोटी लोकांना कोंडून ठेवलं आहे. क्रिकेट ऑलिंपिकमध्ये जात आहे, पण जर आपल्यासारखा देश तिथं जात नसेल तर ते आयसीसीचं अपयश आहे.
Bangladesh remain firm in their stance that they won't play #T20WorldCup matches in India after the ICC denied the request to move their matches to Sri Lanka https://t.co/NvbAFW4t2v pic.twitter.com/bseYPTcq1h— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 22, 2026
नवीन संघाला मिळणार संधी : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात एकूण 20 संघ सहभागी होतील. बांगलादेशला स्पर्धेच्या गट क मध्ये स्थान देण्यात आलं होतं, ज्यात इटली, वेस्ट इंडिज, नेपाळ आणि इंग्लंडचाही समावेश आहे. बांगलादेशनं विश्वचषकातून माघार घेतल्यानं, आता एका नवीन संघाला विश्वचषकात खेळण्याची संधी मिळेल. स्कॉटलंड हा नवीन संघ असेल, कारण स्कॉटलंड टी-20 क्रमवारीत 14 व्या स्थानावर आहे.
🚨 NO BANGLADESH IN T20 WORLD CUP 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) January 22, 2026
- Bangladesh Government has announced that their team is boycotting the World Cup. [Vikrant Gupta] pic.twitter.com/f0AklgNzGX
