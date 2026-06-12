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ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटसाठी लाजिरवाणा दिवस! विश्वविजेत्यांविरुद्ध बांगलादेशचा ऐतिहासिक मालिका विजय; क्लीन स्वीपची संधी

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ सध्या मैदानावर सातत्यानं खराब कामगिरी करत आहे. पाकिस्ताननंतर त्यांना आता बांगलादेशविरुद्ध मालिका गमवावी लागली.

BAN Beat AUS in ODI Series
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटसाठी लाजिरवाणा दिवस (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 10:55 AM IST

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मिरपूर BAN Beat AUS in ODI Series : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ सध्या मैदानावर सातत्यानं खराब कामगिरी करत आहे. पाकिस्तानमध्ये तीन सामन्यांची वनडे मालिका 2-1 नं गमावल्यानंतर ते बांगलादेशमध्ये दाखल झाले. यात तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना ते डकवर्थ-लुईस (DLS) पद्धतीनुसार 86 धावांनी हरले. बांगलादेशनं मालिकेतील दुसरा सामना डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार 5 गडी राखून जिंकला आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपली पहिली वनडे मालिका जिंकली. आता त्यांच्याकडे क्लीन स्वीप करण्याची संधी आहे, आणि असा पराक्रम करणारा बांगलादेश चौथा संघ ठरू शकतो.

ऑस्ट्रेलियाचे 3 गडी शून्यावर बाद : बांग्लादेशच्या वेगवान गोलंदाजीसमोर ऑस्ट्रेलियाला पुन्हा एकदा संघर्ष करावा लागला. दोन षटकांच्या आतच संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद शून्यावर आली. मॅथ्यू शॉर्ट सलग तिसऱ्या वनडे सामन्यात शून्यावर बाद झाला. कूपर कॉनोली आणि मॅट रेनशॉ यांनाही धावा करता आल्या नाहीत. त्यानंतर कर्णधार जोश इंग्लिस आणि ॲलेक्स कॅरी यांनी चौथ्या विकेटसाठी 25 धावा जोडल्या. कॅरीनं 13 धावा केल्या, तर इंग्लिशनं 34 धावा केल्या. 22व्या षटकात कॅमेरॉन ग्रीन (25) बाद झाला, त्यामुळं कांगारुंची धावसंख्या 6 गडी बाद 81 झाली. त्यानंतर मार्नस लॅबुशेन (55 नाबाद) आणि झेवियर बार्टलेट (52) यांनी अर्धशतकं झळकावली आणि 103 धावांची भागीदारी करत संघाला 187 धावांपर्यंत पोहोचवलं. गोलंदाजीत तस्किन अहमद आणि मुस्तफिझुर रहमान यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले, तर तनवीर इस्लामनं दोन बळी घेतले.

बांग्लादेशची सुरुवात खराब : कांगारुंनी दिलेल्या 188 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशचीही सुरुवात खराब झाली. झेवियर बार्टलेटनं दुसऱ्याच चेंडूवर तन्झिम हसन तमीमला बाद केलं. सौम्या सरकार आणि नाझमुल होसेन शांतो यांनी 93 चेंडूंमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी 86 धावा जोडल्या. सरकारनं 47 चेंडूंत 42 धावा केल्या, तर शांतोनं 53 चेंडूंत 41 धावा केल्या. 27 व्या षटकात बांगलादेशची अवस्था पाच गडी बाद 144 अशी बिकट झाली होती, पण हृदय आणि कर्णधार मेहिदी हसन मिराज यांनी नाबाद 51 धावांची भागीदारी करुन संघाला विजयासमीप नेत ऐतिहासिक मालिका विजय निश्चित केला.

आतापर्यंत बांगलादेशला करावा लागला क्लीन स्वीपचा सामना : या वनडे मालिकेपूर्वी, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात चार मालिका खेळल्या गेल्या होत्या, त्या सर्व ऑस्ट्रेलियानं जिंकल्या होत्या, तर बांगलादेशला एकही सामना जिंकता आला नव्हता. आता, 14 जून रोजी खेळल्या जाणाऱ्या या वनडे मालिकेतील अंतिम सामना जिंकून क्लीन स्वीप पूर्ण करण्याची बांगलादेशला एक मोठी संधी आहे. सध्याचे वनडे विश्वविजेते ऑस्ट्रेलिया, ही मालिका अनेक महत्त्वाच्या खेळाडूंशिवाय खेळत आहेत, परंतु त्यांच्या संघात अजूनही अनेक अनुभवी खेळाडू आहेत.

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