टी-20 वर्ल्ड कपपूर्वी बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप; क्रिकेट सामन्यांवर बहिष्कार टाकण्याची खेळाडूंची धमकी

बांगलादेश क्रिकेटमध्ये खळबळ उडाली आहे. टी-20 विश्वचषकावरुन बांगलादेशच्या खेळाडूंनी बोर्ड संचालकांवर हल्ला केला आहे.

Bangladesh Cricket
बांगलादेश क्रिकेट (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
ढाका Bangladesh Cricket : गेल्या काही आठवड्यांपासून बांगलादेश क्रिकेट आणि वाद एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशनं भारतात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकात सहभागी होण्यास नकार दिल्यापासून परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात संताप झाल्यानंतर बीसीसीआयनं कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) ला मुस्तफिजूर रहमानला सोडण्यास सांगितलं होतं. मात्र, वाद तिथंच थांबला नाही. बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चे संचालक नझमुल इस्लाम यांच्या विधानांमुळं क्रिकेट जगतात वादळ निर्माण झालं आहे. त्यांच्या विधानांमुळं संतप्त झालेल्या बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूंनी सर्व क्रिकेट उपक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे आणि त्यांचा राजीनामा मागितला आहे.

बीपीएल सामन्यांवर धोका : सध्याची परिस्थिती पाहता, 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) सामन्यांचं आयोजन देखील संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. तमीम इक्बाल भारतीय एजंट असल्याचा नझमुल इस्लामचा आरोप खेळाडूंना खूप वाईट वाटलं आहे. तमीमनं बांगलादेश क्रिकेटच्या हितासाठी निर्णय घेण्याचं आवाहन बोर्डाला केलं होतं. शिवाय, नझमुल इस्लाम यांनी असंही म्हटलं आहे की जर बांगलादेशनं टी-20 विश्वचषकातून माघार घेतली तर बीसीबीला कोणतंही आर्थिक नुकसान होणार नाही, उलट खेळाडूंना त्यांचे सामना शुल्क मिळणार नसल्यानं त्यांचं नुकसान होईल.

खेळाडूंकडून संताप व्यक्त : बांगलादेशी क्रिकेटपटूंनी या विधानांना अपमानास्पद म्हटलं आहे. क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन ऑफ बांगलादेश (CWAB) चे अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की जर नझमुल इस्लाम राजीनामा देत नाहीत तर खेळाडू मैदानात उतरणार नाहीत. मिथुन यांनी सांगितलं की, बोर्ड संचालकांनी खेळाडूंबद्दल वापरलेले शब्द पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत आणि संपूर्ण क्रिकेट समुदायाला खोलवर दुखावले आहेत. जर त्यांनी उद्याच्या सामन्यापूर्वी राजीनामा दिला नाही तर ते सर्व क्रिकेट क्रियाकलापांवर बहिष्कार टाकतील.

नझमुल इस्लाम यांचं वादग्रस्त विधान : नझमुल इस्लाम म्हणाले होते की विश्वचषकात न खेळल्यानं बोर्डाचं कोणतंही नुकसान होणार नाही. खेळाडूंना नुकसान होईल, कारण त्यांना सामना शुल्क मिळते. यातून बोर्डाला फायदा किंवा तोटा होत नाही. याव्यतिरिक्त, जेव्हा त्यांना विचारलं गेलं की जर संघानं विश्वचषकातून माघार घेतली तर खेळाडूंना भरपाई मिळेल का, तेव्हा त्यांनी रागानं उत्तर दिलं, "आपण भरपाई का करावी? बोर्ड खेळाडूंवर कोट्यवधी खर्च करतो. जर ते खराब कामगिरी करत असतील तर आपण त्यांचे पैसे परत मागतो का?"

बीसीबीची सावध भूमिका : या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं नझमुल इस्लामच्या विधानांपासून स्वतःला दूर ठेवलं आहे. बीसीबीनं एक अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे ज्यामध्ये म्हटलं आहे की या विधानांचा बोर्डाशी काहीही संबंध नाही. बोर्डानं स्पष्ट केलं की अशी विधानं त्यांच्या मूल्ये आणि तत्त्वांच्या विरुद्ध आहेत. बीसीबी त्यांच्या खेळाडूंचा पूर्ण आदर करते आणि त्यांच्या योगदानाला प्राधान्य देते. जो कोणी कोणत्याही खेळाडूचा अपमान करेल त्याच्याविरुद्ध योग्य शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

