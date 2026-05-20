बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा सुपडा साफ; घरच्या मैदानावर पहिल्यांदाच जिंकली मालिका

सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर बांगलादेश आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील दुसरा कसोटी सामना ऐतिहासिकरित्या अनिर्णित राहिला.

Bangladesh beat Pakistan
बांगलादेशकडून पाकिस्तानचा सुपडा साफ (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 12:45 PM IST

सिल्हेट Bangladesh beat Pakistan : सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर बांगलादेश आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील दुसरा कसोटी सामना ऐतिहासिकरित्या अनिर्णित राहिला. बांगलादेशनं पाकिस्तानचा 78 धावांनी पराभव करत कसोटी मालिकेत 2-0 नं निर्भेळ विजय मिळवला. 437 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, मोहम्मद रिझवानच्या प्रयत्नानंतरही पाकिस्तानचा संघ पाचव्या आणि अंतिम दिवशी 358 धावांवर सर्वबाद झाला.

बांग्लादेशचा पहिला डाव : पहिल्या डावात सुरुवातीच्या अडचणींनंतर, बांगलादेशनं उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. यजमान संघ 116/6 अशा स्थितीत असताना लिटन दासनं शानदार 126 धावा केल्या. त्याच्या प्रति-आक्रमक शतकामुळं बांगलादेशला 278 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज खुर्रम शहजादनं चार बळी घेत प्रभावी कामगिरी केली, तर मोहम्मद अब्बासनं तीन बळी घेतले.

पाकिस्तानचा पहिला डाव : पाकिस्ताननं आपल्या पहिल्या डावात 232 धावा केल्या. बाबर आझमनं सर्वाधिक 68 धावा केल्या, तर साजिद खाननं वेगवान 38 धावांची भर घातली. मात्र, बांगलादेशचे गोलंदाज नियमित अंतरानं विकेट्स घेत राहिले. नाहिद राणा आणि तैजुल इस्लाम यांनी प्रत्येकी तीन विकेट्स घेत यजमानांना पहिल्या डावात 46 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली.

बांग्लादेशचा दुसरा डाव : यजमानांच्या दुसऱ्या डावात, अनुभवी फलंदाज मुशफिकुर रहीमनं शानदार 137 धावा करुन सामन्याचं चित्र पालटलं. लिटन दासनं पुन्हा एकदा 69 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं, तर सलामीवीर महमुदुल हसन जॉयनं 52 धावा केल्या. बांगलादेशनं चौथ्या डावात पाकिस्तानसमोर 437 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं. या सामन्यादरम्यान, मुशफिकुर 16,000 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण करणारा पहिला बांगलादेशी फलंदाजही ठरला.

पाकिस्तानचा दुसरा डाव : 437 धावांचं डोंगराएवढं लक्ष्य गाठताना, पाकिस्तानचा कर्णधार शान मसूद, सलमान आगा आणि मोहम्मद रिझवान यांनी लढा दिला. रिझवानच्या 94 धावांच्या झुंजार खेळीनं पाचव्या दिवसाच्या बऱ्याच काळासाठी पाकिस्तानला सामन्यात टिकवून ठेवलं होतं, परंतु बांगलादेशच्या फिरकी गोलंदाजांनी शेवटच्या सत्रात वर्चस्व गाजवलं. तैजुल इस्लामनं या डावात पाच बळी घेतले आणि शेवटच्या फलंदाजाला बाद करुन घरच्या प्रेक्षकांमध्ये जल्लोषाचं वातावरण निर्माण केलं.

बांग्लादेशनं रचला इतिहास : हा विजय बांगलादेशचा मायदेशात पाकिस्तानविरुद्धचा पहिला कसोटी मालिका क्लीन स्वीप होता आणि यातून लाल चेंडूच्या क्रिकेटमधील संघाचा वाढता आत्मविश्वास दिसून आला. पहिल्या डावातील लिटन दासच्या बचाव करणाऱ्या खेळीपासून ते मुशफिकुर रहीमच्या शानदार फलंदाजीपर्यंत आणि तैजुल इस्लामच्या सामना जिंकवून देणाऱ्या गोलंदाजीपर्यंत, बांगलादेशनं संपूर्ण कसोटी सामन्यात महत्त्वाच्या क्षणांवर वर्चस्व गाजवलं.

