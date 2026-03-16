11 वर्षांनंतर पाकिस्तानचा पुन्हा मानहानीकारक पराभव; बांगलादेशनं सलग दुसऱ्यांदा जिंकली मालिका

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील त्यांच्या लाजिरवाण्या कामगिरीनंतर, पाकिस्तानला दारुण पराभव पत्करावा लागला.

BAN Beat PAK
11 वर्षांनंतर पाकिस्तानचा पुन्हा मानहानीकारक पराभव (AFP Photo)
Published : March 16, 2026 at 9:21 AM IST

ढाका BAN Beat PAK : पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा लाजिरवाणा पराभव थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील त्यांच्या लाजिरवाण्या कामगिरीनंतर, पाकिस्तानला दारुण पराभव पत्करावा लागला. बांगलादेशनं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत पाकिस्तानचा 2-1 असा पराभव केला. हा बांगलादेशचा वनडे मालिकेत सलग दुसरा विजय होता.

पाकिस्तानचा पुन्हा एकदा दारुण पराभव : पाकिस्तानला अनेक वर्षांनी बांगलादेशला हरवण्याची संधी होती, परंतु त्यांच्या खराब फलंदाजीनं संघाच्या उणीवा उघड केल्या. पाकिस्ताननं यापूर्वी 2015 मध्ये बांगलादेशमध्ये तीन सामन्यांची वनडे मालिका गमावली होती. पाकिस्ताननं शेवटच्या वेळी 2011 मध्ये बांगलादेशला वनडे मालिकेत पराभूत केलं होतं. तेव्हापासून, पाकिस्तानी संघ बांगलादेशविरुद्ध जिंकू शकला नाही.

सलमान आघाचं शतक व्यर्थ : पाकिस्तानला जिंकण्यासाठी 291 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, पाकिस्तानी फलंदाजी अत्यंत कमकुवत दिसत होती. संघाकडून सलमान आघानं शतक झळकावलं, परंतु दुसऱ्या टोकाला त्याला कोणीही साथ देऊ शकला नाही. परिणामी, बांगलादेशच्या कडक गोलंदाजीसमोर पाकिस्तान दबावाखाली कोसळला, आणि त्यांना 11 धावांनी सामना गमवावा लागला. बांगलादेशकडून तस्किन अहमदनं सर्वाधिक चार बळी घेतले.

तन्झिद हसननं झळकावलं पहिलं वनडे शतक : या निर्णायक सामन्याच्या सुरुवातीला, बांगलादेशचा युवा फलंदाज तन्झिद हसननं शानदार शतक झळकावलं आणि संघाला एक मजबूत धावसंख्या गाठून दिली. त्याच्या शानदार शतकामुळं बांगलादेशनं पाकिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यात पाच बाद 290 धावा केल्या. ढाका येथील शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळला गेला, जिथं बांगलादेशनं नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना स्पर्धात्मक धावसंख्या उभारली. 23 वर्षीय सलामीवीर तन्झिद हसननं त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील पहिलं शतक झळकावलं. त्यानं 107 चेंडूत 107 धावांची शानदार खेळी केली, ज्यामध्ये सात षटकार आणि सहा चौकारांचा समावेश होता.

हृदयॉयची वेगवान खेळी : डेथ ओव्हर्समध्ये सलग दोन बळी पडूनही, तौहिद हृदयॉयनं आपली आक्रमक फलंदाजी सुरु ठेवली. त्यानं 44 चेंडूत नाबाद 48 धावा करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, पाकिस्तानची डेथ बॉलिंग खूपच प्रभावी ठरली आणि बांगलादेशला शेवटच्या दोन षटकात फक्त 13 धावाच जोडता आल्या. यामुळं, संघ 300 धावांचा टप्पा गाठण्यात कमी पडला आणि ते 290/5 धावाच करु शकले.

BANGLADESH BEAT PAKISTAN BY 11 RUNS
BANGLADESH BEAT PAKISTAN IN ODI
PAKISTAN LOST ODI SERIES
BANGLADESH WON 3 MATCH SERIES
BANGLADESH BEAT PAKISTAN

