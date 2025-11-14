बांगलादेशचा आयरिश संघावर मोठा विजय; पहिल्या कसोटीत डावानं पराभूत करत घेतली मालिकेत आघाडी
बांगलादेशनं आयर्लंडविरुद्धची पहिली कसोटी एक डाव आणि 47 धावांनी जिंकली. सिल्हेटमधील या विजयासह, बांगलादेशनं दोन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली.
Published : November 14, 2025 at 5:00 PM IST
सिल्हेट BAN Beat IRE in 1st Test : बांगलादेशनं आयर्लंडविरुद्धची पहिली कसोटी एक डाव आणि 47 धावांनी जिंकली. सिल्हेटमधील या विजयासह, बांगलादेशनं दोन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. यजमानांच्या विजयाचा नायक महमूदुल हसन जॉय होता, त्यानं बांगलादेशच्या पहिल्या डावात सलामीवीर म्हणून 171 धावा केल्या. या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी त्याला सामनावीर म्हणून निवडण्यात आलं.
A dominant bowling display saw Bangladesh secure victory over Ireland in the first Test 💪#BANvIRE 📝: https://t.co/S3lmBLVhZ6 pic.twitter.com/xtI6R6MJGF— ICC (@ICC) November 14, 2025
आयर्लंडच्या पहिल्या डावात 286 धावा : सामन्यात नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, आयर्लंडचा पहिला डाव फक्त 286 धावांवर संपला. संघाची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार अँड्र्यू बालबर्नी एकही धाव न घेता बाद झाला. तेथून, पॉल स्टर्लिंगनं केड कार्मायकलसह डाव सावरला आणि दुसऱ्या विकेटसाठी 96 धावा जोडल्या. स्टर्लिंग 60 धावांवर बाद झाला, तर कार्मायकलनं 59 धावा केल्या. कर्टिस कॅम्फरनं 44 धावांचं योगदान दिलं, तर लॉरेन टकरनं 41 धावांचं योगदान दिलं. विरोधी संघाकडून मेहदी हसन मिराजनं सर्वाधिक 3 बळी घेतलं, तर हसन महमूद, तैजुल इस्लाम आणि हसन मुराद यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.
Bangladesh move ahead in the series with a 1–0 lead | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 Ireland Test Series 2025#Bangladesh #TheTigers #BCB #BANvIRE #Ireland #BANvsIRE #Cricket pic.twitter.com/GvcHXuz07P— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 14, 2025
बांगलादेशचा 8 बाद 587 धावांवर पहिला डाव घोषित : प्रत्युत्तरादाखल बांगलादेशनं 8 बाद 587 धावांवर आपला पहिला डाव घोषित केला. महमूदुल हसन जॉयनं शादमान इस्लामसह पहिल्या विकेटसाठी 168 धावा जोडल्या. इस्लामनं संघाच्या धावसंख्येत 80 धावांचं योगदान दिलं. त्यानंतर महमूदुलनं मोमिनुल हकसह दुसऱ्या विकेटसाठी 173 धावा जोडल्या आणि संघाला 300 धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. महमूदुल 286 चेंडूत 171 धावांवर बाद झाला, ज्यामध्ये 4 षटकार आणि 14 चौकारांचा समावेश होता. कर्णधार नझमुल हुसेन शांतोनं 100 धावा केल्या, तर मोमिनुल हकनं 82 धावांचं योगदान दिलं. आयर्लंडकडून मॅथ्यू हम्फ्रीजनं पाच बळी घेतले, तर बॅरी मॅकार्थीनं दोन बळी घेतले.
बांगलादेशकची 301 धावांची आघाडी, आयर्लंड 254 धावांवरच बाद : पहिल्या डावात बांगलादेशकडे 301 धावांची आघाडी होती. दुसऱ्या डावात आयर्लंडनं पुन्हा एकदा चाहत्यांना निराश केलं आणि त्यांची धावसंख्या फक्त 254 धावांवरच संपली. अँडी मॅकब्राइननं सर्वाधिक 52 धावा केल्या, तर पॉल स्टर्लिंगनं 43 आणि कर्णधार बाल्बर्नीनं 38 धावा केल्या, परंतु ते आयर्लंडला डावाच्या पराभवापासून वाचवू शकले नाहीत. दोन्ही देशांमधील दुसरा कसोटी सामना 19 नोव्हेंबर रोजी ढाका इथं खेळला जाईल, ज्यामध्ये बांगलादेश क्लीन स्वीप करण्याचा प्रयत्न करेल.
हेही वाचा :