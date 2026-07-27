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पुढील महिन्यात होणाऱ्या मालिकेसाठी संघाची घोषणा; 5 वर्षांनंतर 'सरकार'चं पुनरागमन

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं (BCB) ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी संघाची घोषणा केली आहे.

Bangladesh Team
पुढील महिन्यात होणाऱ्या मालिकेसाठी संघाची घोषणा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 3:24 PM IST

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Bangladesh Team : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं (BCB) ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी संघाची घोषणा केली आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं या सामन्यासाठी संघात नवोदित वेगवान गोलंदाज मुशफिक हसनचा समावेश केला आहे. नाहिद राणा मालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजाचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. नाहिदसोबतच शोरिफुल इस्लामही मालिकेतील पहिल्या कसोटीसाठी अनुपलब्ध आहे. दोन्ही वेगवान गोलंदाज दुखापतीतून सावरत आहेत. ऑस्ट्रेलियानं या मालिकेसाठी आपला संघ आधीच जाहीर केला आहे.

सौम्य सरकारचं पाच वर्षांनंतर पुनरागमन : वेगवान आणि उसळत्या चेंडूंना सामोरं जाण्यातील आपल्या कौशल्यासाठी ओळखला जाणारा डावखुरा फलंदाज सौम्य सरकार साडेपाच वर्षांच्या कालावधीनंतर कसोटी संघात परतला आहे. तो शेवटचा कसोटी सामना फेब्रुवारी 2021 मध्ये मिरपूर इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळला होता. या ऐतिहासिक मालिकेसाठी यष्टीरक्षक झाकर अलीचा कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे, तर लिटन कुमार दास दुखापतीमुळं पहिला सामना खेळू शकणार नाही. दरम्यान, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात न खेळलेले तस्किन अहमद आणि मेहिदी हसन यांचंही कसोटी संघात पुनरागमन झालं आहे.

इबादत होसेन लवकर संघात परतण्याची शक्यता : बांग्लादेश संघात प्रमुख वेगवान गोलंदाजांची कमतरता पाहता, इबादत होसेन लवकर संघात परतण्याची शक्यता आहे. अपेक्षेप्रमाणे, निवड समितीनं पहिल्या कसोटीसाठीच्या संघात त्याचा समावेश केला आहे. दरम्यान, झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळलेल्या कसोटी संघाचा भाग असलेले तौहीद हृदोय, महमुदुल हसन जॉय, नईम हसन, रबीउल हक आणि महीदुल इस्लाम यांना यावेळी आपले स्थान टिकवता आलेलं नाही.

बांग्लादेश संघ 31 जुलै रोजी ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना होणार : बांग्लादेश संघ 31 जुलै रोजी ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना होईल. या दौऱ्याची सुरुवात 6 ते 8 ऑगस्ट दरम्यान डार्विन इथं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेव्हनविरुद्ध तीन दिवसीय सराव सामन्यानं होईल. यानंतर दोन कसोटी सामन्यांची मालिका होईल, ज्यातील पहिला कसोटी सामना 13 ते 17 ऑगस्ट दरम्यान डार्विनमध्ये खेळला जाईल. दुसरा कसोटी सामना 22 ते 26 ऑगस्ट दरम्यान मॅके इथं खेळला जाईल.

बांगलादेशचा संघ : नजमुल हुसैन शान्तो (कर्णधार), सौम्या सरकार, शादमान इस्लाम, तनजीद हसन, मोमिनुल हक शौराब, मुशफिकुर रहीम, अमिते हसन, जेकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज (उपकर्णधार), तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, सैयद खालिद अहमद, इबादत हुसैन, मुसफिक हसन

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TAGGED:

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BANGLADESH CRICKET
AUSTRALIA TEST SERIES
MUSHFIK HASAN
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