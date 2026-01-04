ETV Bharat / sports

वादाच्या पार्श्वभूमीवर टी-20 विश्वषचकासाठी बांगलादेशच्या संघाची घोषणा; 'हा' खेळाडू बनला कर्णधार

भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकासाठी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे.

BAN Squad For T-20 World Cup
वादाच्या पार्श्वभूमीवर टी-20 विश्वषचकासाठी बांगलादेशच्या संघाची घोषणा (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका BAN Squad For T-20 World Cup : बांगलादेश क्रिकेटपटू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल 2026 मधून वगळण्यावरुन सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं 7 फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं आगामी मेगा स्पर्धेसाठी अनुभवी यष्टीरक्षक-फलंदाज लिटन दासला कर्णधार म्हणून नियुक्त केलं आहे. बांगलादेशला गट क मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे, ज्यात ते 7 फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर दोन वेळा ट्रॉफी विजेत्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला सामना खेळतील.

संघात दिग्गज खेळाडूंना स्थान : कर्णधार लिटन दास व्यतिरिक्त तन्झिद हसन आणि परवेझ हुसेन इमॉन यांच्यावर महत्त्वपूर्ण फलंदाजीची जबाबदारी असेल. गोलंदाजीत, संघात अनुभवी मुस्तफिजूर रहमान आणि तस्किन अहमद असतील, तर फिरकी विभाग मेहदी हसन, नसुम अहमद आणि रिशाद हुसेन यांच्याकडे असेल, जे आशियाई परिस्थितीत संघासाठी सामना जिंकणारे गोलंदाजांची भूमिका बजावू शकतात. 2007 पासून बांगलादेशनं प्रत्येक टी-20 विश्वचषकात भाग घेतला आहे, परंतु त्यांना कधीही उपांत्य फेरी गाठता आली नाही. त्यामुळं यावेळी त्यांच्या कामगिरीवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल. बांगलादेश संघासाठी एक चांगली गोष्ट म्हणजे ते त्यांचे पहिले तीन गट सामने कोलकाता इथं खेळतील, ज्यामुळं त्यांना तेथील परिस्थितीचं आकलन करण्याची चांगली संधी मिळेल.

2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी बांगलादेशचा संघ :

लिटन दास (कर्णधार), मोहम्मद सैफ हसन (उपकर्णधार), तन्झीद हसन, मोहम्मद परवेझ हुसेन इमोन, तौहिद हृदयॉय, शमीम हुसेन, काझी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तन्झीम हसन साकिब, तस्किन अहमद, मोहम्मद शैफुद्दीन, शोरीफुल इस्लाम.

बांगलादेशचं टी-20 विश्वचषक वेळापत्रक : लिटन दासच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेश संघ 7 फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आगामी टी-20 विश्वचषकात आपला पहिला सामना खेळेल. त्यांचा दुसरा सामना 9 फेब्रुवारी रोजी इटलीचा सामना होईल. त्यांचा तिसरा सामना 14 फेब्रुवारी रोजी कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर इंग्लंडशी होईल. त्यानंतर, बांगलादेश 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळविरुद्ध त्यांचा शेवटचा गट सामना खेळेल.

हेही वाचा :

  1. रुट-ब्रूकनं ऑस्ट्रेलियाच्या अपेक्षेवर फेरलं 'पाणी'; खराब हवामानं पहिल्या दिवसाच्या खेळात व्यत्यय
  2. बांगलादेशचं पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल; म्हणे आमचेही सामने भारताबाहेर हलवा
  3. AUS vs ENG: सिडनीमध्ये मोडली 137 वर्षांची परंपरा; स्टीव्ह स्मिथनं बदलला इतिहास

TAGGED:

BANGLADESH
SQUAD FOR T20 WORLD CUP
LITTON DAS NAMED AS CAPTAIN
MUSTAFIZUR RAHMAN ALSO IN TEAM
BAN SQUAD FOR T 20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.