बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 : 'प्रोलॉग रेस'नं दाखवून दिली भव्यतेची चुणूक; स्पर्धेत 35 देशांतील 28 संघांत विजेतेपदासाठी चुरस
या स्पर्धेत जगभरातील 35 देशांतील 28 नामवंत संघांचे 164 आंतरराष्ट्रीय सायकलपटू सहभागी होत आहेत.
Published : January 19, 2026 at 7:33 PM IST
पुणे : 'बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026' या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेअंतर्गत आजच्या (19 जानेवारी) 'प्रोलॉग रेस'नं आयोजनातील भव्यता आणि जागतिक स्तरावरील दर्जा अधोरेखित केला असून या स्पर्धेत जगभरातील 35 देशांतील 28 नामवंत संघांचे 164 आंतरराष्ट्रीय सायकलपटू सहभागी होत आहेत. या स्पर्धेची सुरुवात आज 'प्रोलॉग रेस'नं करण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय सायकलपटूंचे जल्लोषात स्वागत : स्पर्धेचा उत्साहवर्धक पूर्वरंग असलेल्या 7.5 किलोमीटरच्या प्रोलॉग (टाइम ट्रायल) रेसला दुपारी 1.30 वाजता सुरूवात झाली. शहरातील नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले चौक इथं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पहिल्या स्पर्धकाला हिरवा झेंडा दाखवत अधिकृत सुरुवात केली. यावेळी पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, क्रीडा आयुक्त शीतल उगले-तेली उपस्थित होते. स्पर्धेच्या शुभारंभाच्यावेळी नामदार गोपाळकृष्ण गोखले परिसर ढोल-ताशांच्या गजरानं दुमदुमून गेला होता. "छत्रपती शिवाजी महाराज की जय"च्या गगनभेदी घोषणांनी वातावरणात एक वेगळीच ऊर्जा संचारली. पारंपरिक मराठमोळ्या तालावर पुणेकरांनी आंतरराष्ट्रीय सायकलपटूंचे जल्लोषात स्वागत केलं. भारतीय खेळाडूंचे नाव उच्चारताच टाळ्यांच्या कडकडाट करून त्यांनी खेळाडूंचा उत्साह वाढविला.
पुणेकरांकडून सायकलपटूंना प्रोत्साहन : आज झालेल्या या 'प्रोलॉग रेस'मध्ये स्पर्धकांनी वैयक्तिक स्वरूपात एकामागोमाग एक मिनिटाच्या अंतरानं सुरुवात केली. ही मास स्टार्ट रेस नसून, प्रत्येक सायकलपटूची वैयक्तिक वेळ निर्णायक ठरणार आहे. पुणेकर नागरिकांनी शहरातील मध्यवर्ती रस्त्यांवरून जाणाऱ्या सायकलपटूंचं उत्साहात स्वागत केलं. जागतिक खेळाडूंना पुणेकरांच्या आदरातिथ्यासोबत उत्साह आणि क्रीडाप्रेमाचा परिचय देत नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली होती. मोबाईलवर खेळाडूंचे छायाचित्र घेण्यासाठी युवकांनी गर्दी केली हेाती. खेळाडूंना चिअरअप करीत क्रीडाप्रेमींनी विविध देशांतील सायकलपटूंना प्रोत्साहन दिलं. पुणेकरांचा हा प्रेमळ प्रतिसाद पाहून अनेक खेळाडूंनी हात हलवून अभिवादन स्वीकारलं.
काय म्हणाले स्पर्धक? : या स्पर्धेत सहभागी झालेला हेडन जेम्स (ऑस्ट्रेलिया - टीम नेक्स्ट वेलोफिट) म्हणाला की, "मी 'नेक्स्ट वेलोफिट' (Next Velofit) संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. इथं पुण्यात येऊन मला खूप आनंद झाला आहे. स्पर्धेचं नियोजन अतिशय चोख आणि उत्तम आहे. येथील रस्ते सायकलिंगसाठी अगदी योग्य आणि गुळगुळीत आहेत. तसंच आमची राहण्याची व्यवस्था आणि जेवणही उत्तम आहे. येथील लोक खूप प्रेमळ आहेत," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. तर तावी कन्निमे (एस्टोनिया - क्विक प्रो टीम) म्हणाला की, "मी एस्टोनियाहून आलो असून 'क्विक प्रो' (Quick Pro) संघाचा भाग आहे. मला येथील निसर्ग, ट्रॅक आणि एकूणच वातावरण खूप आवडले असून माझ्या करिअरच्या सुरुवातीलाच भारतात येऊन अशा मोठ्या स्पर्धेत भाग घेताना मला खूप चांगल वाटलं आहे. पुण्यातील लोकांचे स्वागत पाहून मी भारावून गेलो." तसंच ऑस्ट्रेलिया येथील खेळाडू जॉन यानं सांगितलं की, "येथील रस्ते सायकल चालवण्यासाठी खूप चांगले, गुळगुळीत आणि वेगवान आहेत. आजचा मार्ग चांगला होता, पण उद्या काही कठीण चढाव आहेत, ज्यासाठी आम्ही तयार आहोत. पुण्यातील प्रेक्षकांचा प्रतिसादही थक्क करणारा आहे."
या स्पर्धेत इंडियन डेव्हलपमेंट संघाचा देखील समावेश : स्पर्धेच्या पुढील टप्प्यांमध्ये आशियातील 78, युरोपमधील 69 यासह ओशनिया, अमेरिका, आफ्रिका खंडातील सायकलपटू या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. भारताचा इंडियन डेव्हलपमेंट संघही या स्पर्धेत उतरत आहे. दरम्यान, या स्पर्धेसाठी दीड हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून या मार्गावर गुन्हे शाखा, विशेष शाखेतील पथक, बाँम्ब नाशक पथक, शीघ्र कृती दल अशी पथकं तैनात आहेत. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात आलं आहे. तसंच आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, रुग्णवाहिका आणि तांत्रिक सहाय्य पथकंही सज्ज ठेवण्यात आली होती.
सह्याद्रीच्या घाट रस्त्यांवर रंगणारी चुरस अधिक उत्कंठावर्धक ठरणार : सह्याद्रीच्या घाट रस्त्यांवरून जवळपास 437 किलोमीटरचा आव्हानात्मक प्रवास करत स्पर्धक विजेतेपदासाठी प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळं उद्या 20 जानेवारी ते 23 जानेवारी 2026 या कालावधीत पार पडणारी 'बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026' ही स्पर्धा पुणे व परिसराच्या क्रीडा, पर्यटन आणि जागतिक ओळखीला नवे परिमाण देणारी ठरणार आहे. तसंच आजचा प्रोलॉग हा या भव्य आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा केवळ पूर्वरंग असून, पुढील दिवसांत सह्याद्रीच्या घाट रस्त्यांवर रंगणारी चुरस अधिक उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.
रस्ते बंद असल्यानं अनेकांना ये-जा करण्यासाठी झाला त्रास : 'बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026' या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी आज शहरातील मध्यवर्ती भागातील रस्ते बंद करण्यात आले होते. अनेकांना याची कल्पना नसल्याने अनेक नागरिकांनी पोलिसांशी वाद-विवाद केल्याचं पाहायला मिळालं तर एका रुग्णाला देखील रुग्णालयात जाता आलं नाही. त्यामुळं त्यानं देखील याबाबत खंत व्यक्त केली. तर अनेकांना आपापल्या कार्यालयात देखील जाता आले नाही. त्यामुळं अनेकांनी पोलिसांशी हुज्जत घालावी लागली.
स्पर्धेसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात : पोलीस उपायुक्त निखिल पिंगळे म्हणाले की, "प्रशासनाकडून मोठी तयारी या स्पर्धेसाठी करण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासनाकडून देखील मोठी तयारी करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या सूचनेनुसार, या स्पर्धेसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नागरिकांनी देखील पोलीस प्रशासनाला आजपर्यंत सहकार्य केलं असून आता देखील त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं, हे आवाहन आमचं आहे. यामध्ये स्थानिक पोलीस, गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, बॉम्ब नाशक पथक तसंच शीघ्र कृती दलाचा समावेश आहे. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात आलं आहे."
हेही वाचा :