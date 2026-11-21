हाँगकाँग ओपन: सात्विक-चिरागचा स्पर्धेतील प्रवास संपला! मलेशियन जोडीनं सेमीफायनलमध्ये हरवलं
भारतीय पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांना आठव्या मानांकित मलेशियन जोडीनं पराभूत केलं.
Published : November 21, 2026 at 12:51 PM IST
हाँगकाँग Hong Kong Open : हाँगकाँग ओपन सुपर 500 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत, भारतीय पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी यांना आठव्या मानांकित मलेशियन जोडी मॅन वेई चोंग आणि टी काई वून यांच्याकडून सरळ गेममध्ये पराभव पत्करावा लागला. जागतिक क्रमवारीत सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या आणि यावर्षी सिंगापूर व चीनमध्ये विजेतेपद पटकावलेल्या या भारतीय जोडीला 41 मिनिटांच्या उपांत्य सामन्यात 18-21, 19-21 असा पराभव पत्करावा लागला.
सामना सुरुवातीपासूनच चुरशीचा होता आणि दोन्ही जोड्या बरोबरीनं खेळत होत्या. पहिल्या गेममध्ये स्कोअर 4-4 वरुन 7-7 असा झाला. सामना पुढं चालू राहिला आणि 10-10 अशा स्थितीत मलेशियन संघानं एक गुण मिळवून मध्यंतराला थोडी आघाडी घेतली. सात्विक आणि चिराग यांनी जोरदार झुंज देणं सुरु ठेवलं, परंतु मलेशियन जोडीनं आपली आघाडी कायम राखली आणि 18-19 अशा स्थितीत दोन गेम पॉईंट मिळवून पहिल्याच प्रयत्नात गेम जिंकला.
STRAIGHT-SETS EXIT FOR SATWIK-CHIRAG IN HONG KONG! 5th seeds Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty bow out of the Hong Kong Open 2026 semifinals after falling 18–21, 19–21 to Malaysia's Man Wei Chong & Tee Kai Wun. Match Breakdown: 🔸 Game 1: Trailing 13–17, a late Indian push fell short as Man/Tee closed 21–18. 🔸 Game 2: Down 10–15, Satwik-Chirag clawed back to 19–19 before dropping the final two points for 19–21. #HongKongOpen2026 #SatwikChirag #badmintonmalaysia— Pitch & Court (@PitchandCourtHQ) November 21, 2026
दुसरा गेमदेखील चुरशीचा झाला. भारतीय जोडीनं एका क्षणी 7-3 अशी आघाडी घेतली होती, पण मलेशियन जोडीनं सलग सहा गुण मिळवून सामन्याचं चित्र पालटलं आणि स्कोअर 9-7 असा केला. मध्यांतरापर्यंत त्यांनी दोन गुणांची आघाडी कायम राखली. मलेशियन संघानं आपली आघाडी 14-9 पर्यंत वाढवली. त्यानंतर सात्विक आणि चिराग यांनी जोरदार पुनरागमन करत स्कोअर 19-19 असा बरोबरीत आणला. मग मलेशियन खेळाडूंनी चिरागला लक्ष्य करुन मॅच पॉइंट मिळवला आणि सामना जिंकला.
🏸 SEMIFINAL FINISH FOR SATWIK/CHIRAG Satwik/Chirag lost to Man Wei Chong/Tee Kai Wun 🇲🇾 18-21, 19-21 in the Semis of Hong Kong Open.— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) November 21, 2026
श्रीकांत आणि रक्षिताचा प्रवास संपला : भारताचा अनुभवी खेळाडू किदाम्बी श्रीकांतला पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं. थायलंडच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कुनलावुत विटिडसर्ननं त्याला सरळ गेम्समध्ये 21-17, 21-7 असं पराभूत केलं. दरम्यान, रक्षिता रामराजचा महिला एकेरीतील प्रभावी प्रवासही उपांत्यपूर्व फेरीतच संपुष्टात आला. थायलंडच्या पाचव्या मानांकित पोर्नपावी चोचुवोंगनं तिला 21-19, 21-16 असं पराभूत केलं. मात्र, ही स्पर्धा रक्षितासाठी खूपच संस्मरणीय ठरली. तिनं उपांत्यपूर्व फेरीत चीनच्या द्वितीय मानांकित चेन यु फेईला 21-18, 24-22 असं हरवून एक मोठा उलटफेर घडवला होता. याच वर्षी तिनं डेन्मार्कच्या मिया ब्लिचफेल्डलाही पराभूत केलं होतं.
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