61 वर्षांचा दुष्काळ संपला! आयुष शेट्टी आशिया बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये; जागतिक क्रमवारीत अव्वल खेळाडूचा पराभव

युवा भारतीय बॅडमिंटनपटू आयुष शेट्टीनं आशिया बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या कुनलावुत विटिडसर्नला पराभूत करुन मोठा उलटफेर करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

आयुष शेट्टी (Badminton Asia Championships)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 1:06 PM IST

निंगबो (चीन) Badminton Asia Championship : युवा भारतीय बॅडमिंटनपटू आयुष शेट्टीनं आशिया बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या कुनलावुत विटिडसर्नला पराभूत करुन मोठा उलटफेर करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. चीनमधील निंगबो ऑलिम्पिक स्पोर्ट्स सेंटरमध्ये खेळल्या गेलेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात, आयुषनं जबरदस्त पुनरागमन करत 10-21, 21-19, 21-17 असा विजय मिळवला. हा सामना एक तास आणि पंधरा मिनिटं चालला आणि या भारतीय खेळाडूनं दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरीचे प्रदर्शन केलं.

मागील पराभवाचा घेतला बदला : यापूर्वी गेल्या वर्षी आर्क्टिक ओपनमध्ये हे दोन्ही खेळाडू आमनेसामने आले होते, ज्यात विटिडसर्ननं सरळ गेममध्ये विजय मिळवला होता, परंतु यावेळी आयुषनं उल्लेखनीय पुनरागमन करत बरोबरी साधली. पहिला गेम गमावल्यानंतर ज्या प्रकारे त्यानं पुनरागमन केलं, त्यातून त्याची मानसिक शक्तीही सिद्ध झाली.

61 वर्षांनंतर घडला इतिहास : आयुष शेट्टी या प्रतिष्ठित स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा दुसरा भारतीय पुरुष एकेरी खेळाडू ठरला आहे. मात्र 61 वर्षांत असं घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्याच्या आधी दिनेश खन्ना यांनी 1965 मध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं. तर एचएस प्रणॉयनं 2018 मध्ये भारतासाठी कांस्यपदक जिंकलं होतं. आयुषनं आता किमान एक रौप्यपदक मिळवले आहे, पण आता तो सुवर्णपदक जिंकून आणखी एका ऐतिहासिक विजयावर लक्ष ठेवून असेल. आयुष भारताचा नवीन बॅडमिंटनपटू म्हणून उदयास आला आहे. या स्पर्धेत भारताला शेवटचं पदक 2023 मध्ये मिळालं होतं, जेव्हा सात्विक आणि चिराग यांनी पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावलं होतं.

आयुष उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये : जागतिक क्रमवारीत 25व्या क्रमांकावर असलेल्या आयुषची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. त्यानं उपांत्यपूर्व फेरीत जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या जोनाथन क्रिस्टीचा 23-21, 21-17 असा पराभव केला. त्यानं चायनीज तैपेईच्या चिन यू जेन आणि चीनच्या ली शी फेंग यांसारख्या बलाढ्य खेळाडूंनाही पराभूत केलं. आयुष शेट्टी आता विजेतेपदाच्या सामन्यात चाऊ टिएन चेन आणि शी युकी यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या विजेत्याशी सामना करेल.

इतर भारतीय खेळाडूंची कामगिरी कशी : स्पर्धेत भारताच्या इतर स्टार खेळाडूंची कामगिरी निराशाजनक होती. पीव्ही सिंधू दुसऱ्या फेरीतच बाहेर पडली, तर लक्ष्य सेन पहिल्याच फेरीत पराभूत होऊन स्पर्धेतून बाहेर झाला.

