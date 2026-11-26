IPL लिलावापूर्वीच 'बाबा'ची क्रिकेटमधून निवृत्ती! 15 वर्षांच्या कारकिर्दीचा अंत
भारतीय क्रिकेटपटू बाबा अपराजितनं अचानक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.
Published : November 26, 2026 at 3:22 PM IST
मुंबई Baba Aparajith : भारतीय क्रिकेटपटू बाबा अपराजितनं अचानक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यानं देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात धावा केल्या, त्याला आयपीएल संघांकडूनही संधी मिळाली, पण तो कधीही भारतीय क्रिकेट संघाकडून खेळला नाही. अपराजित सध्या सुमारे 32 वर्षांचा आहे. दरम्यान, तो लवकरच प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. 2011 मध्ये सुरु झालेली अपराजितची कारकीर्द आता संपुष्टात आली आहे.
प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील बाबा अपराजितचा विक्रम : बाबा अपराजितनं क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. चेन्नईमध्ये जन्मलेल्या अपराजितनं 2011 मध्ये आपला पहिला प्रथम श्रेणी सामना खेळला. तो जानेवारी 2026 पर्यंत खेळत राहिला. याकाळात अपराजितनं 102 प्रथम श्रेणी सामने खेळून 5199 धावा केल्या आहेत. यात त्यानं 12 शतकं आणि 27 अर्धशतकं झळकावली आहेत. त्याची सरासरी 39.68 होती आणि त्यानं सुमारे 44 च्या स्ट्राइक रेटनं धावा केल्या.
दोन आयपीएल संघांचाही होता सदस्य : बाबा अपराजितनं 114 लिस्ट ए सामने खेळून 4278 धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर आठ शतकं आणि 30 अर्धशतकं आहेत. टी-20 मध्ये त्याने 63 सामने खेळून 1147 धावा केल्या. त्यानं एकही शतक केलं नाही, पण चार अर्धशतकं केली आहेत. आयपीएलमध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्स आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट या संघांचा सदस्यही होता, पण त्याला तिथं खेळण्याची संधी मिळाली नाही. तामिळनाडूकडून खेळलेला अपराजित 2014 मध्ये केरळला गेला आणि पुढील काही वर्षे तिथं क्रिकेट खेळला.
5,198 First-Class runs 4,278 List A runs U19 World Cup winner 🏆 Syed Mushtaq Ali Trophy & Vijay Hazare Trophy winner with Tamil Nadu 🏆 Former Captain of Tamil Nadu Part of the CSK family 💛 and so much more... What a career, Baba Aparajith! Wishing you nothing but success in the next chapter! ✨ #WhistlePodu #Yellove— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 26, 2026
19 वर्षाखालील विश्वचषक विजेत्या संघाचा सदस्य : जेव्हा भारताच्या 19 वर्षांखालील संघानं 2012 मध्ये विश्वचषक जिंकला, तेव्हा अपराजित त्या संघाचा एक महत्त्वाचा सदस्य होता. त्या वर्षीचा विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळला गेला होता आणि अपराजितनं 171 धावा केल्या होत्या तसंच पाच बळीही घेतले होते. दरम्यान, अपराजितचं एक विधान समोर आलं आहे, ज्यामध्ये त्यानं प्रशिक्षणाला आपला छंद म्हटलं आहे. त्यामुळं, भविष्यात तो एखाद्या संघात सामील होऊन आपली ही आवड पूर्ण करताना दिसू शकतो, अशी शक्यता आहे.
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