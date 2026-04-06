बास्केटबॉल रिंगचा खांब अंगावर कोसळून बी.टेक विद्यार्थ्याचा मृत्यू; दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
बास्केटबॉल रिंगचा खांब अंगावर कोसळून बी.टेक विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना पुण्यातील तळेगाव दाभाडे परिसरात समोर आली आहे.
Published : April 6, 2026 at 4:04 PM IST
मावळ (पुणे) Basketball Ring Accident : पुण्यातील तळेगाव दाभाडे परिसरात एक अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटना समोर आली असून, बास्केटबॉल रिंगचा खांब अंगावर कोसळून बी.टेक विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून महाविद्यालय प्रशासनाच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
नेमकं काय घडलं : मिळालेल्या माहितीनुसार, इंदोरी परिसरातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा विशाल वर्मा (रा. अयोध्या, उत्तर प्रदेश) हा विद्यार्थी दररोजप्रमाणे मैदानावर व्यायामासाठी गेला होता. विशाल हा बी.टेकचा विद्यार्थी असून तो नियमितपणे शारीरिक तंदुरुस्ती राखण्यासाठी मैदानावर वेळ घालवत असे. घटनेच्या दिवशीही तो मैदानावर गेला असताना बास्केटबॉलच्या रिंगला धरुन पुश-अप्स करत होता. दरम्यान, अचानक बास्केटबॉलच्या रिंगचा लोखंडी खांब सैल होऊन पूर्ण संरचना त्याच्या अंगावर कोसळली. या दुर्घटनेत विशालला गंभीर दुखापत झाली. यानंतर लगेच आसपास उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांनी तात्काळ मदतीसाठी धाव घेतली, मात्र जखमा इतक्या गंभीर होत्या की त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनं महाविद्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी : घटनेची माहिती मिळताच तळेगाव पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली आणि पंचनामा करुन पुढील तपास सुरु केला. प्राथमिक चौकशीत क्रीडा साहित्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बास्केटबॉलची रिंग व तिचा आधार खांब सुरक्षित अवस्थेत नव्हता का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. एका निष्पाप विद्यार्थ्याचा बळी गेल्यानं संतप्त विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. क्रीडा साहित्याची नियमित तपासणी आणि देखभाल केली गेली असती, तर ही दुर्घटना टळू शकली असती, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी दोषींवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसंच महाविद्यालयातील सर्व क्रीडा साधनांची सुरक्षा तपासणी करुन भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
दुर्दैवी घटनेमुळं शैक्षणिक वर्तुळात हळहळ : दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेतली असून, ज्यांच्या हलगर्जीपणामुळं ही घटना घडली, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. सध्या या घटनेचा अधिक तपास सुरु असून, संबंधित जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळं शैक्षणिक वर्तुळात हळहळ व्यक्त होत असून, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
हेही वाचा :