पहिलाच सामना खेळणारी आयुषी 'रिटायर्ड आऊट'; WPL इतिहासातील पहिलीच घटना
WPL 2026 चा सहावा सामना मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात खेळला गेला. यात एक अनोखी घटना पाहायला मिळाली.
Published : January 14, 2026 at 10:10 AM IST
नवी मुंबई Ayushi Soni : 13 जानेवारी रोजी महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये एक अनोखी आणि ऐतिहासिक घटना घडली. गुजरात जायंट्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्यादरम्यान, आयुषी सोनी WPL इतिहासात निवृत्त होणारी पहिली खेळाडू ठरली. हा सामना नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळला गेला. गुजरात जायंट्सच्या डावात, आयुषी सोनी सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आली, पण तिला क्रीजवर तिची लय सापडली नाही. तिनं 14 चेंडूत 11 धावा केल्या, तिनं एकही चौकार किंवा षटकार मारला नाही. परिणामी डावाच्या 16व्या षटकाच्या शेवटी, संघाची धावसंख्या 135 वर असताना, संघ व्यवस्थापनानं आयुषीला निवृत्त करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला.
Ayushi Soni has been Retired-out 😨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) January 13, 2026
- She became the first player to get retired out this season pic.twitter.com/tmtsGN1cad
आयुषी सोनीच्या नावावर अनोखा विक्रम : महिला फ्रँचायझी टी-20 लीगमध्ये खेळाडू निवृत्त होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, 2024 मध्ये द हंड्रेड स्पर्धेदरम्यान, मँचेस्टर ओरिजिनल्सच्या कॅथरीन ब्राइसला नॉर्दर्न सुपरचार्जर्सविरुद्ध निवृत्त करण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे आयुषी सोनीचं हे WPL मध्ये पदार्पण होतं. अनुष्का शर्माच्या जागी तिला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आलं. अनुष्कानं हंगामातील पहिले दोन सामने खेळले होते, परंतु दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना झालेल्या किरकोळ दुखापतीमुळं तिला विश्रांती देण्यात आली. WPL मध्ये आयुषी सोनीची निवृत्ती T20 क्रिकेटच्या बदलत्या परिदृश्याचं प्रतिबिंब आहे, जिथे संघाच्या गरजांनुसार धाडसी आणि धाडसी निर्णय घेतले जात आहेत.
Ayushi Soni is the first batter to be retired out in #WPL— Cricbuzz (@cricbuzz) January 13, 2026
She scored 11 off 14 balls before being called back 🔙#IndianCricket #crickettwitter pic.twitter.com/V9kspvkklw
भारती फुलमाळीची दमदार फलंदाजी : आयुषीच्या निवृत्तीनंतर नशिबानं भारती फुलमाळीला साथ दिली. पहिल्या दोन चेंडूंवर तिला LBW देण्यात आलं, परंतु यशस्वी पुनरावलोकनांमुळं दोन्ही वेळा ती वाचली. त्यानंतर भारतीनं शानदार फलंदाजी केली आणि 15 चेंडूत नाबाद 36 धावा केल्या, ज्यामध्ये तीन चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. जॉर्जिया वेअरहॅमसोबतच्या तिच्या जलद 56 धावांच्या भागीदारीमुळं गुजरात जायंट्सला 5 बाद 192 अशी मजबूत धावसंख्या गाठता आली.
बीबीएलमध्ये रिटायर्ड आऊट्सची संख्या जास्त : 2026 च्या सुरुवातीपासून फक्त 13 दिवसांत पुरुषांच्या टी-20 सामन्यांमध्ये सहा रिटायर्ड आऊट्सची नोंद झाली आहे हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. अलिकडेच, बिग बॅश लीगमध्ये (BBL) मेलबर्न रेनेगेड्सनं सिडनी थंडरविरुद्ध पाकिस्तानचा कर्णधार मोहम्मद रिझवानला रिटायर्ड आऊट केलं, या निर्णयाची बरीच चर्चाही झाली होती.
