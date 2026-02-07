विश्वचषकावर आयुष म्हात्रेचा ठसा; वसई, विरारमध्ये आनंदोत्सव
19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेतील अंतिम सामना झिम्बाब्वेतील 'हरारे स्पोर्ट्स क्लब'च्या ऐतिहासिक मैदानावर झाला. भारतानं इंग्लंडवर एकतर्फी विजय मिळवला. यानंतर आयुष म्हात्रेचं सर्व स्तरातून कौतुक होतंय.
February 7, 2026
पालघर : झिम्बाबेतील 'हरारे स्पोर्ट्स क्लब'च्या ऐतिहासिक मैदानावर भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत भारतानं विजय मिळवला. या विजयात नालासोपऱ्याच्या आयुष म्हात्रे याचा मोठा वाटा आहे. भारतीय संघाचं त्यानं नेतृत्व केलं. आयुष 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी झालेल्या भारतीय संघाचा कर्णधार होता. त्यानं गेल्या दोन वर्षांत आपल्या तळपत्या बॅटच्या मदतीनं धावांचा पाऊस पाडलाय. त्याचबरोबर गोलंदाजीच्या जोरावर आवश्यकतेच्या वेळी प्रतिस्पर्धी संघातील दिग्गज फलंदाजांना तंबूत पाठवलं आहे.
वसई, विरार, नालासोपारा आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाला : आयुष म्हात्रेची ही कामगिरी देशासाठी जशी महत्त्वाची आहे, तशीच ती वसई-विरार परिसरासाठी ही आहे. आयुष हा विश्वचषकाच्या रणांगणावर तळपणारा एक धगधगता तारा आहे. अफाट कष्टाच्या जोरावर त्याने मिळवलेले यश हे वसई, पालघरवासीयांसाठी एक आदर्श आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं इंग्लंडला पराभूत केल्यानंतर संपूर्ण वसई, विरार, नालासोपारा आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाला. लोकांनी मिरवणुका काढल्या. भारतीय झेंड्यासह युवक नाचत होते.
मनगटातील ताकदीचा चमत्कार : आयुषचा हा प्रवास निश्चितच सोपा नाही. शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची ताकद ज्याच्या मनगटात असते, तोच जगाच्या नकाशावर आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवतो हे आयुषनं दाखवून दिलं. एकीकडं झिबाब्वेत भारत विश्वचषक उंचावत असताना दुसरीकडं मात्र वसई-विरार परिसर आपल्या भूमिपुत्राचा आनंदोत्सव तेवढ्याच उत्साहात साजरा करत होता. त्याचे आजोबा आणि आई-वडिलांना आयुषच्या कर्तृत्वाचा होणारा गौरव त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहत होता. नालासोपाऱ्यातील आपल्या नाळे गावाचं नाव जगाच्या नकाशावर सुवर्णक्षणांनी नोंद करणारा आयुष हा केवळ एक खेळाडू नाही, तर हजारो तरुण खेळाडूसाठी प्रेरणास्त्रोत बनला आहे.
कर्णधार म्हणून चमकदार कामगिरी : विश्वचषकासारख्या मोठ्या व्यासपीठावर कर्णधारपदाची धुरा सांभाळणं ही भाग्याची गोष्ट असते. आयुषनं ती जबाबदारी केवळ पार पाडली नाही, तर आपल्या आक्रमक आणि चपळ शैलीची चुणूक दाखवत प्रतिस्पर्ध्यांना नमून त्यानं भारताचा तिरंगी झेंडा डौलानं फडकवला. ही आपल्या देशासाठी राज्यासाठी आणि आपल्या भूमीसाठी गौरवाची बाब आहे. अंतिम सामन्यात त्यानं इंग्लंड विरुद्ध 53 धावांची अर्धशतकीय खेळी करून भारताला मजबूत सुरुवात करून दिली. त्यामुळंच भारतीय संघ चारशेच्या जवळपास पोहोचू शकला. प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेऊन आयुषनं आपला निर्णय किती योग्य होता हे दाखवून दिलं.
क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारात गुणवत्ता सिद्ध : आयुषनं क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरूपात प्रथम श्रेणी, लिस्ट आणि टी-20 मध्ये शतक झळकवणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरलाय. लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर विदर्भ विरुद्ध झालेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी सामन्यात त्यानं मुंबईकडून खेळताना 49 चेंडू शतक झळकवलं. 53 चेंडूत नाबाद 110 धावा करून आणि तेरा चेंडू शिल्लक असताना मुंबईला त्यानं विजय मिळवून दिला होता. तेव्हा तो फक्त 18 वर्षे आणि 135 दिवसांचा होता. तिन्ही प्रकारात शतक करणारा तो सर्वात ठरला. यापूर्वी हा बहुमान रोहित शर्माच्या नावावर होता.
दोन्ही डावांत शतके : 19 वर्षांखालील भारतीय संघाचा कर्णधार आयुषनं इंग्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतही उत्कृष्ट फलंदाजी केली. तो या मालिकेत केवळ भारताकडूनच नव्हे, तर दोन्ही संघांमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. इंग्लंड विरुद्ध पहिल्या आणि दुसऱ्या अशा दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये आयुषनं शतक झळकवलं होतं. आयुषनं दोन कसोटी सामन्यातील चार डावांमध्ये 328 चेंडूंचा सामना करत 340 धावा चोपल्या. या कामगिरी दरम्यान त्याची सरासरी 85 तर स्ट्राईक रेट 103.65 इतका होता. चार डावांमध्ये त्यानं दोन शतके आणि एक अर्धशतक झळकवलं. त्याची 126 धावांची सर्वोत्तम खेळी दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या डावात साकारली.
