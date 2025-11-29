ETV Bharat / sports

18 वर्षाच्या मुंबईच्या लेकरानं मोडला रोहितचा मोठा विक्रम; संघाला मिळवून दिला एकहाती विजय

मुंबईकर आयुष म्हात्रेनं 53 चेंडूत 110 धावा केल्या आणि 2025-26 च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये विदर्भावर मुंबईच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Ayush Mhatre Breaks Rohit Sharma Record
रोहित शर्मा (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 9:31 AM IST

1 Min Read
लखनऊ Ayush Mhatre Breaks Rohit Sharma Record : मुंबईकर आयुष म्हात्रेनं 53 चेंडूत 110 धावा केल्या आणि 2025-26 च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये विदर्भावर मुंबईच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुंबईनं 13 चेंडू शिल्लक असताना आणि सात विकेट्स हातात असताना 193 धावांचं लक्ष्य गाठले. हा सामना लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.

आयुषनं मोडला रोहितचा विक्रम : म्हात्रेचं हे पहिलंच टी-20 शतक होतं, त्यातच त्याला शुक्रवारी आशिया कपसाठी भारताच्या 19 वर्षांखालील संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. त्याच्या खेळीत आठ चौकार आणि आठ षटकार होते. त्याच्याशिवाय सूर्यकुमार यादव (30 चेंडूत 35 धावा) आणि शिवम दुबे (19 चेंडूत 39 धावा) यांनीही आपली छाप पाडली. म्हात्रेच्या शतकामुळं तो प्रथम श्रेणी, लिस्ट ए आणि टी-20 क्रिकेटमध्ये शतकं करणारा सर्वात तरुण खेळाडू (18 वर्षे, 135 दिवस) बनला, जो रोहित शर्माच्या विक्रमापेक्षा (19 वर्षे, 339 दिवस) एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत आहे.

टी-20 शतक करणारा तिसरा तरुण खेळाडू : यासह वैभव सूर्यवंशी आणि विजय झोल यांच्यानंतर तो पुरुषांच्या टी-20 शतक झळकावणारा तिसरा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात दुबेनं चार षटकांत 31 धावा देत 3 बळी घेतले, जो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेपूर्वी त्याच्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा होता.

शॉच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचा पहिला विजय : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (2025-26) मध्ये, पृथ्वी शॉनं महाराष्ट्राचं नेतृत्व करताना 36 चेंडूत 66 धावा करत संघाला हैदराबादवर 8 गडी राखून विजय मिळवून दिला. जाधवपूर विद्यापीठात 192 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, अर्शीन कुलकर्णीनं नाबाद 89 (54 चेंडू) धावा करत फलंदाजीत धुमाकूळ घातला.

सॅमसन अपयशी केरळचा पराभव : शुक्रवारी, लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर केरळचा रेल्वेकडून पराभव झाला. संजू सॅमसन 19 धावा (25 चेंडू) करुन बाद झाला, तर मागील सामन्यात 121* धावांची मोठी खेळी करणारा रोहन कुन्नम्मल फक्त 8 धावा करु शकला.

