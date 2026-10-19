बडोनीचं द्विशतक, प्रियांशच्या 199 धावा! गुजरातविरुद्ध दिल्लीनं उभारला धावांचा हिमालय
युवा फलंदाज आयुष बडोनीनं पुन्हा एकदा शानदार खेळी केली आहे. त्याच्या आणि सलामीवीर प्रियांश आर्याच्या खेळीच्याल बळावर दिल्लीनं मोठी धावसंख्या उभारली.
Published : October 19, 2026 at 3:20 PM IST
दिल्ली Ayush Badoni : युवा फलंदाज आयुष बडोनीनं पुन्हा एकदा शानदार खेळी केली आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये दिल्लीकडून खेळताना, बडोनीनं सामन्याच्या पहिल्या दिवशी शतक झळकावलं आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचं द्विशतकात रुपांतर केलं. तत्पूर्वी, सलामीवीर प्रियांश आर्याचं द्विशतक केवळ एका धावेनं हुकलं. दरम्यान, दिल्लीनं गुजरातविरुद्ध पहिल्या डावात धावांचा हिमालय उभारला असून, गुजरातला अडचणीत आणलं आहे.
AYUSH BADONI DEPARTS FOR 217 A magnificent double century in the Ranji Trophy comes to an end! Runs: 217 Balls: 246 Fours: 22 Sixes: 2 A brilliant knock from Ayush Badoni #RanjiTrophy #AyushBadoni #IndianCricket https://t.co/ekoBb2gvvQ— Vishal Yadav (@VishalY73709681) October 19, 2026
आयुष बडोनीच्या 247 चेंडूंमध्ये 217 धावा : रणजी ट्रॉफीच्या एलिट गट 'क' च्या सामन्यात दिल्ली आणि गुजरात आमने-सामने आहेत. सामन्याचा दुसरा दिवस अजूनही सुरु आहे. पहिल्या दिवशी, सलामीवीर प्रियांश आर्यानं 24 चौकार आणि सहा षटकारांसह 220 चेंडूंमध्ये 199 धावा केल्या, पण त्याचं द्विशतक केवळ एका धावेनं हुकलं. दिल्लीचा कर्णधार आयुष बडोनीनं पहिल्या दिवशी शतक झळकावलं आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपलं द्विशतक पूर्ण केलं. शानदार फलंदाजी केल्यानंतर तो बाद झाला. बडोनीनं 247 चेंडूंमध्ये 217 धावा केल्या. त्यानं आपल्या खेळीत 22 चौकार आणि दोन षटकार मारले.
भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली नाही : आयुष बडोनीला अद्याप भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. मात्र, त्यानं आतापर्यंत देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. त्यानं 25 प्रथम-श्रेणी सामने खेळून जवळपास 2000 धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्यानं 30 सामन्यांमध्ये 732 धावा केल्या आहेत. टी20 क्रिकेटमध्ये बडोनीनं 106 सामने खेळून 2003 धावा केल्या आहेत. यापूर्वी, बंगालविरुद्धच्या सामन्यात आयुष बडोनीनं पहिल्या डावात 23 धावा आणि दुसऱ्या डावात 85 धावा केल्या होत्या.
Ayush Badoni has converted his ton from Day 1 into a double-hundred on Day 2 against Gujarat 🔥🔥 https://t.co/ZdEbxeZM2H— Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2026
दिल्लीनं उभारला धावांचा हिमालय : या सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, सामन्यात दिल्लीचा संघ खूपच मजबूत दिसत आहे. संघानं पहिल्या डावात 6 बाद 648 धावांवर आपला पहिला डाव घोषित केला आहे. परिणामी हा सामना वाचवण्यासाठी गुजरातच्या फलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागेल.
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