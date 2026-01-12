न्यूझीलंडविरुद्ध विजयानंतरही BCCI नं बदलला भारताचा संघ
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात 3 सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. यात टीम इंडियाचा संघ गेल्या 24 तासात दोनदा बदलला आहे.
मुंबई Ayush Badoni Replaces Wshington Sundar : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात 3 सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. जिथं टीम इंडियाचा संघ गेल्या 24 तासात दोनदा बदलला आहे. आधी ऋषभ पंत दुखापतीमुळं संघाबाहेर होता, त्यानंतर त्याच्या जागी ध्रुव जुरेलला संधी मिळाली. त्यानंतर या सामन्यादरम्यान फिरकीपटू वॉशिंग्टन सुंदरही दुखापतीमुळं वनडे मालिकेतून बाहेर आहे. आता बीसीसीआयनं सुंदरच्या बदलीची घोषणा केली आहे.
वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी कोणाला संधी : वडोदरा इथं खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना वैद्यकीय पथकाच्या निरिक्षणाखाली ठेवण्यात आलं. स्कॅननंतर बीसीसीआयनं त्याला मालिकेतून वगळलं आहे. आता त्याच्या जागी दिल्लीच्या आयुष बडोनीला टीम इंडियात संधी मिळाली आहे. बडोनी आता राजकोटमध्ये टीम इंडियामध्ये सहभागी होणार आहे. आयुष खालच्या फळीत फलंदाजी करताना दिसू शकतो.
आयुषला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणं अवघड : मात्र, आयुषला प्लेइंग 11 मध्ये संधी मिळणं खूप अवघड आहे. आता वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी नितीश कुमार रेड्डीला प्लेइंग 11 मध्ये संधी मिळू शकते. रेड्डी बराच काळ संघाचा भाग आहे, पण त्याला प्लेइंग 11 मध्ये संधी मिळत नाही. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिल यांना आता राजकोट वनडेसाठी प्लेइंग 11 निवडण्यात मोठी अडचण येऊ शकते. सुंदरनं सामन्याच्या शेवटी फलंदाजी करताना महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळं भारतानं 4 विकेट्सनं विजय मिळवला.
टीम इंडियाचा अद्ययावत संघ :
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टिरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टिरक्षक), आयुष बडोनी.
