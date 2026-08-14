घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलिया बॅकफूटवर! सामना जिंकण्यासाठी करावी लागणार 16 वर्षापूर्वीच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती
बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ अडचणीत आहे.
Published : August 14, 2026 at 3:00 PM IST
डार्विन AUS vs BAN Test Day 2 : बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ अडचणीत आहे. पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखालील संघाला हा सामना जिंकायचा असेल, तर त्यांना जवळपास 16 वर्षांपूर्वीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करावी लागेल. आधी संघाची फलंदाजी सपशेल अपयशी ठरली आणि त्यानंतर गोलंदाजीही अयशस्वी ठरली. खेळाचे दोन दिवस उलटून गेले असून, सध्या बांगलादेश आघाडीवर असल्याचं दिसत आहे.
Resolute Bangladesh remain focussed to build their advantage in Darwin 👊#WTC27— ICC (@ICC) August 14, 2026
📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/oFxClJmXfD
बांग्लादेशच्या 351 धावा, 153 धावांची निर्णायक आघाडी : बांग्लादेशनं दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शानदार फलंदाजी केली. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपता संपता बांगलादेशनं सहा गडी गमावून 351 धावा केल्या होत्या. मेहदी हसन मिराज 32 धावांवर आणि हसन महमूद 13 धावांवर खेळत होता. आता तिसऱ्या दिवसाला सुरुवात झाल्यावर बांगलादेश प्रथम फलंदाजी करेल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बांगलादेशनं आता 153 धावांची आघाडी घेतली आहे, जी आणखी वाढतच जाईल.
An innings that will live forever in Bangladesh's history books as Tanzid Hasan makes his country's first Test century on Australian shores 👏— ICC (@ICC) August 14, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/2KcJt0IP4d
कांगारुंना करावी लागणार 2010 ची पुनरावृत्ती : पहिल्या डावात 100 पेक्षा जास्त धावांनी पिछाडीवर असताना ऑस्ट्रेलियानं शेवटचा कसोटी सामना जवळपास 16 वर्षांपूर्वी जिंकला होता. तेव्हापासून, जेव्हा जेव्हा त्यांनी 100 पेक्षा जास्त धावांची आघाडी दिली आहे, तेव्हा त्यांना नेहमीच पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या 2010 च्या सामन्यात, ऑस्ट्रेलिया पहिल्या डावात 100 पेक्षा जास्त धावांनी पिछाडीवर होता, तरीही त्यांनी तो सामना जिंकला होता. आता, जिंकण्यासाठी संघाला त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती करावी लागेल. म्हणजेच, इतिहासाची पुनरावृत्ती करावी लागेल, जे सोपं काम नाही.
दुसऱ्या नवीन चेंडूनंतर 11 धावांत 3 बळी : चांगली बातमी ही आहे की, जेव्हा ऑस्ट्रेलियानं दुसरा नवीन चेंडू घेतला, तेव्हा त्यांनी केवळ 11 धावांत तीन बळी घेतले. यामुळं बांगलादेशच्या विकेट्सची संख्या 6 झाली. आता, तिसऱ्या दिवशी खेळ सुरु झाल्यावर, हे स्पष्ट आहे की बांगलादेशच्या फलंदाजांना सकाळी सुमारे एक तास अडचणींचा सामना करावा लागेल. ऑस्ट्रेलिया शक्य तितक्या लवकर उर्वरित चार विकेट्स घेण्याचा प्रयत्न करेल.
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