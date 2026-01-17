ETV Bharat / sports

18 जानेवारीपासून रंगणार ऑस्ट्रेलियन ओपनचा थरार; कुठं आणि कसे पाहायचे सामने, वाचा सविस्तर

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, पहिला ग्रँड स्लॅम म्हणजेच ऑस्ट्रेलियन ओपन 18 जानेवारीपासून सुरु होईल, ज्याची सर्व चाहते मोठ्या उत्सुकतेनं वाट पाहत आहेत.

Australian Open 2026
18 जानेवारीपासून रंगणार ऑस्ट्रेलियन ओपनचा थरार (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026

Australian Open 2026 : 2026 च्या ऑस्ट्रेलियन ओपनला 18 जानेवारी रोजी सुरुवात होईल आणि यासाठी मुख्य ड्रॉ जाहीर करण्यात आला आहे. वर्षातील पहिल्या ग्रँड स्लॅममध्ये टेनिस जगातील अनेक अव्वल खेळाडू खेळताना दिसतील. गेल्या हंगामात जॅनिक सिनरनं पुरुष एकेरीचं विजेतेपद जिंकलं होतं, तर मॅडिसन कीजनं महिला एकेरीचं विजेतेपद जिंकलं होतं. आता तिचं लक्ष सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपदावर असेल. मात्र, तिला नोवाक जोकोविच आणि कार्लोस अल्काराझ यांच्यासारख्या कठीण स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. यावेळी, आर्यना सबालेन्का आणि इगा स्वाएटेक महिला जेतेपदाच्या शर्यतीत आहेत.

कधी होणार अंतिम सामना : ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 च्या वेळापत्रकानुसार, पहिल्या फेरीचे सामने 18 ते 20 जानेवारी दरम्यान, दुसऱ्या फेरीचे सामने 21 आणि 22 जानेवारी रोजी आणि तिसऱ्या फेरीचे सामने 23 आणि 24 जानेवारी रोजी सुरु होतील. चौथ्या फेरीचे सामने 25 आणि 26 जानेवारी रोजी खेळवले जातील, तर उपांत्यपूर्व फेरीचे सामने 27 आणि 28 जानेवारी रोजी होतील. महिला एकेरीचे दोन्ही उपांत्य सामने 29 जानेवारी रोजी होतील, तर पुरुष एकेरीचे उपांत्य सामने 30 जानेवारी रोजी होतील. महिला एकेरीचा अंतिम सामना 31 जानेवारी रोजी होईल आणि पुरुष एकेरीचा अंतिम सामना 1 फेब्रुवारी रोजी होईल.

बक्षीसांच्या रकमेत लक्षणीय वाढ : 2026 मधील पहिली ग्रँड स्लॅम स्पर्धा असलेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपनबाबत, मागील वर्षीच्या तुलनेत बक्षीस रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या एकेरीच्या विजेत्याला एकूण ₹15 कोटी मिळाले होते, तर या वर्षीच्या बक्षीस रकमेत 19% वाढ करण्यात आली आहे, 2026 च्या ऑस्ट्रेलियन ओपनमधील एकेरीचं विजेतेपद जिंकणाऱ्या खेळाडूला सुमारे ₹25 कोटी मिळणार आहेत.

थेट सामने कधी, कुठं आणि कसे पहावे : भारतीय चाहते ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 चे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर थेट पाहू शकतात, सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी 5:30 वाजता सुरु होतील. सर्व सामने सोनी लिव्ह अॅप आणि वेबसाइटवर देखील थेट प्रक्षेपित केले जातील, जिथे चाहते लॉग इन करू शकतात आणि सामन्यांचा आनंद घेऊ शकतात.

