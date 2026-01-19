ETV Bharat / sports

Australian Open 2026: कार्लोस अल्काराझ, सबालेंकाची विजयी सुरुवात; ॲडम वाल्टनचा पराभव

जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेला टेनिसपटू कार्लोस अल्काराजनं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मध्ये त्याच्या मोहिमेची शानदार सुरुवात केली.

Australian Open 2026
कार्लोस अल्काराझ (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेलबर्न Australian Open 2026 : जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेला टेनिसपटू कार्लोस अल्काराजनं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मध्ये आपल्या मोहिमेची जोरदार सुरुवात केली, त्यानं पहिल्या फेरीत ऑस्ट्रेलियाच्या ॲडम वॉल्टनचा 6-3, 7-6, 6-2 असा पराभव केला. रविवारी मेलबर्नच्या प्रतिष्ठित रॉड लेव्हर अरेना इथं हा सामना खेळवण्यात आला.

सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळी : अल्काराजनं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारला, पहिल्या सेटच्या सुरुवातीलाच वॉल्टनची सर्व्हिस ब्रेक करुन त्यानं आघाडी घेतली. त्याचे शक्तिशाली ग्राउंडस्ट्रोक, अचूक प्लेसमेंट आणि उत्कृष्ट कोर्ट कव्हरेजमुळं त्याला पहिला सेट 6-3 असा जिंकण्यास मदत झाली. दुसऱ्या सेटमध्ये, वॉल्टननं त्याची पातळी वाढवली आणि जोरदार लढत दिली, ज्यामुळं टाय-ब्रेक झाला. मात्र, अल्काराजनं महत्त्वाच्या क्षणी संयम आणि आक्रमकतेचं संतुलन राखलं, टाय-ब्रेकमध्ये नऊपैकी सात गुण जिंकून दोन सेटची आघाडी घेतली. तिसऱ्या सेटमध्ये, अल्काराजनं महत्त्वपूर्ण ब्रेक मिळवत सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं. त्यानं आठ एसेस मारले आणि फक्त एक डबल फॉल्ट केला, सर्व्हिसची त्याची पकड दाखवली. या सामन्यात अल्काराजनं एकूण 101 गुण जिंकले, तर वॉल्टनला फक्त 73 गुण मिळाले.

करिअर ग्रँड स्लॅम पूर्ण करण्यावर लक्ष : सर्व्हिसवर अल्काराज विशेषतः प्रभावी होता, त्यानं पहिल्या सर्व्हवर 76 टक्के आणि दुसऱ्या सर्व्हवर 70 टक्के गुण मिळवले. याउलट, वॉल्टननं ब्रेक पॉइंटमध्ये रुपांतरित करण्यात संघर्ष केला, त्याच्या असंख्य संधींपैकी फक्त एकच गुण मिळवला, तर अल्काराजनं त्याच्या 10 पैकी चार गुण मिळवले. लांब रॅलीमध्येही अल्काराजची फिटनेस आणि सातत्य स्पष्ट होतं. त्यानं आठ किंवा त्याहून अधिक शॉट्सच्या रॅलीमध्ये आघाडी कायम ठेवली आणि 40 विनर मारले, जे वॉल्टनच्या 22 पेक्षा खूपच जास्त आहेत. अल्काराज आता 2026 च्या ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये ऐतिहासिक करिअर ग्रँड स्लॅम पूर्ण करण्यावर त्याचं लक्ष केंद्रित करत आहे. जर त्यानं जेतेपद जिंकलं तर तो चारही ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनेल.

सबालेंकाचीही विजयी सुरुवात : दुसरीकडे महिला एकेरीमध्ये दिग्गज टेनिसपटू सबालेंकाची सुरुवात खराब होती, तिनं पहिले तीन गेम गमावले. मात्र, तिनं लवकरच तिची लय शोधली आणि तिआन्तोआ राकोटोमांगा राजोनाचा 6-4, 6-1 असा पराभव केला. सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी मैदानातील चाहत्यांमध्ये टेनिसचे महान खेळाडू रॉड लेव्हर आणि रॉजर फेडरर देखील उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. 18 जानेवारीपासून रंगणार ऑस्ट्रेलियन ओपनचा थरार; कुठं आणि कसे पाहायचे सामने, वाचा सविस्तर
  2. कोहलीची 'विराट' खेळी व्यर्थ, टीम इंडियाचा घरात लाजिरवाणा पराभव; पाहुण्यांचा पहिलाच मालिका विजय
  3. IND vs NZ 3rd ODI: ​​डॅरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्सची दमदार शतकं; पाहुण्यांनी उभारली 300 पार धावसंख्या

TAGGED:

AUSTRALIAN OPEN 2026
ARYNA SABALENKA STRONG START
CARLOS ALCARAZ
CARLOS ALCARAZ ARYNA SABALENKA
AUSTRALIAN OPEN 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.