ग्लेन मॅक्सवेलची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती; 'द बिग शो'चा 14 वर्षांचा धडाकेबाज प्रवास संपला
ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू ग्लेन मॅक्सवेलनं (maxwell retirement) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसह प्रथम श्रेणी सामन्यांतून निवृत्ती जाहीर केली असून, तो केवळ बिग बॅश लीग खेळणार आहे.
Published : November 3, 2026 at 10:19 AM IST
सिडनी: ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज ग्लेन मॅक्सवेलनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून संन्यास घेण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. 38 वर्षीय मॅक्सवेलनं गेल्या वर्षी जून महिन्यात एकदिवसीय (ODI) क्रिकेटला अलविदा म्हटलं होतं, आणि आता त्यानं ट्वेन्टी-20 (T20I) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसह लिस्ट 'ए' (List A) आणि प्रथम श्रेणी (First-class) क्रिकेटमधूनही पूर्णपणे निवृत्ती स्वीकारली आहे. मॅक्सवेलच्या या निर्णयामुळं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील एका वादळी आणि अत्यंत मनोरंजक युगाचा अंत झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय टी-20 कारकीर्द आणि जागतिक विक्रम : ग्लेन मॅक्सवेलनं आपल्या कारकिर्दीत 130 आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यांमध्ये 154 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटनं 2,897 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून टी-20 प्रकारात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याच्या नावावर आंतरराष्ट्रीय टी-20 मध्ये तब्बल 5 शतके नोंदवलेली आहेत; हा एक जागतिक विक्रम असून तो भारताचा कर्णधार रोहित शर्माच्या बरोबरीनं या विक्रमाचा मानकरी आहे. त्याच्या या तुफानी फलंदाजीमुळेच त्याला क्रिकेट जगतात 'द बिग शो' (The Big Show) म्हणून ओळखलं जातं.
Glenn Maxwell calls time on a remarkable T20I career! https://t.co/NgOS7SSlgJ https://t.co/FEH31SSGGH— cricket.com.au (@cricketcomau) November 2, 2026
भविष्याबाबत ऑस्ट्रेलियन व्यवस्थापनाशी चर्चा : आपल्या निवृत्तीबद्दल बोलताना मॅक्सवेलनं स्पष्ट केलं की, त्याच्या भविष्याबाबत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट व्यवस्थापनाशी बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. 'द फायनल वर्ड' (The Final Word) या पॉडकास्टवर बोलताना तो म्हणाला, "टी-20 विश्वचषकापूर्वी आणि नंतरही आमच्यात अनेक चर्चा झाल्या. ऑस्ट्रेलियन संघ व्यवस्थापनाकडून माझ्यावर कोणताही दबाव नव्हता आणि आम्ही भविष्यातील निर्णय परिस्थितीनुसार घेण्याचं ठरवलं होतं. बांगलादेश दौऱ्यात युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली आणि त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यावरून संघ व्यवस्थापन आता भविष्याचा विचार करत असल्याचं स्पष्ट झालं."
Australia star all-rounder calls time on his international career. More 👇 https://t.co/4345yjODcq— ICC (@ICC) November 2, 2026
मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर (MCG) निरोप घेण्याची इच्छा अपूर्ण : इंग्लंडचा संघ लवकरच ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर येत असून, यामध्ये मेलबर्न येथे एक टी-20 सामना खेळवला जाणार आहे. मॅक्सवेलनं कबूल केलं की, त्याला त्याच्या घरच्या मैदानावर म्हणजेच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर (MCG) शेवटचा निरोप घ्यायचा होता. तो म्हणाला, "मला एमसीजीवर फेअरवेल सामना मिळावा अशी एक छोटीशी आशा नक्कीच होती. पण ऑस्ट्रेलियन निवड समितीच्या आणि व्यवस्थापनाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो. 2028 च्या ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर पुढील 12 ते 24 महिन्यांत संघात बरेच बदल होणार आहेत. त्यामुळं युवा खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दडपणाचा अनुभव देणे संघासाठी आवश्यक आहे."
शरीराची तंदुरुस्ती आणि बिग बॅश लीगवर लक्ष : मॅक्सवेलनं सांगितलं की, निवृत्तीचा निर्णय पक्का झाल्यानंतर त्यानं आता आपल्या शरीरावर आणि फिटनेसवर लक्ष केंद्रित करण्याचं ठरवलं आहे. त्याला बिग बॅश लीगसाठी (BBL) पूर्णपणे तंदुरुस्त व्हायचं असून, त्यासाठी तो आपल्या गुडघ्यावर उपचार (Rehab) घेत आहे. ग्लेन मॅक्सवेलचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा शेवटचा सामना यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात ओमानविरुद्ध झाला होता, ज्या विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाचं आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात आलं होतं. दरम्यान, मॅक्सवेल 'बिग बॅश लीग'मध्ये 'मेलबर्न स्टार्स' (Melbourne Stars) संघाकडून खेळणे सुरू ठेवणार असून, 2027-28 च्या हंगामापर्यंत तो या फ्रँचायझीशी करारबद्ध आहे.
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