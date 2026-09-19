सहा वेळच्या विश्वविजेत्या कांगारुंनी 2 वर्षांनंतर जिंकली ODI सिरीज; 20 वर्षीय खेळाडूनं मोडला 24 वर्षे जुना रेकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघातील दुसरा सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळला गेला. या सामन्यात 84 धावांनी विजय मिळवून ऑस्ट्रेलियानं मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली.
Published : September 19, 2026 at 12:42 PM IST
हरारे AUS Beat ZIM in 2nd ODI : ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना झिम्बाब्वेमधील हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळला गेला. या सामन्यात 84 धावांनी विजय मिळवून ऑस्ट्रेलियानं मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली. विशेष म्हणजे यासह ऑस्ट्रेलियानं दोन वर्षांत परदेशात पहिलीच वनडे मालिका जिंकली आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियन संघ पाकिस्तान आणि बांगलादेशकडून पराभूत झाला होता. या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना रविवार, 20 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल.
Australia secure an unassailable 2-0 series lead after an incredible batting performance against Zimbabwe 💪— ICC (@ICC) September 18, 2026
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ट्रॅव्हिस हेडचं वादळी शतक : सामन्यात नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियानं निर्धारित 50 षटकांत 6 गडी गमावून 356 धावा केल्या. कर्णधार मिचेल मार्श (53 धावा) आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी पहिल्या विकेटसाठी 130 धावांची भागीदारी करुन ऑस्ट्रेलियाला भक्कम सुरुवात करून दिली. ट्रॅव्हिस हेडनं केवळ 84 चेंडूंमध्ये 112 धावा करत एक धडाकेबाज खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्यानं 15 चौकार आणि 3 षटकार मारले. त्यांच्याशियाव ऑलिव्हर पीकनं मधल्या फळीत वेगवान नाबाद 41 धावा केल्या, तर इतर फलंदाजांनी छोटं योगदान देत ऑस्ट्रेलियाला मोठी धावसंख्या उभारण्यास मदत केली.
झिम्बाब्वेची फलंदाजी अपयशी : कांगारुंनी दिलेल्या 357 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, झिम्बाब्वेचा संघ 48.3 षटकांत 272 धावांवर सर्वबाद झाला. संघाच्या सलामीवीरांनी आणि मधल्या फळीतील फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली, पण त्यांच्यापैकी कोणीही मोठी धावसंख्या उभारु शकलं नाही. कर्णधार सिकंदर रझानं सर्वाधिक 45 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजी आक्रमणात जोश हेझलवूड, कूपर कॉनोली, ॲडम झाम्पा आणि मॅट रेनशॉ यांचा समावेश होता, ज्यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर नॅथन एलिस आणि ऑलिव्हर पीक यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
Travis Head scored ODI ton number eight, but what about the days for Cooper Connolly and Ollie Peake ✨#ZIMvAUS match report: https://t.co/3ltnQOfg5S pic.twitter.com/qRrpr739rd— cricket.com.au (@cricketcomau) September 18, 2026
ऑलिव्हियर पीकनं मोडला 24 वर्षांचा विक्रम : ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू ऑलिव्हियर पीकनं या सामन्यात एक बळी घेत 24 वर्षांचा विक्रम मोडला. त्यानं ब्रेंडन टेलरला बाद केलं, जी सामन्यातील त्याची एकमेव विकेट होती. या विकेटसह, तो वनडे क्रिकेटमध्ये विकेट घेणारा सर्वात तरुण ऑस्ट्रेलियन फिरकी गोलंदाज ठरला. पीकनं वयाच्या 20 वर्षे आणि 7 दिवसांत हा पराक्रम करत, 2002 मध्ये नॅथन हॉरिट्झनं प्रस्थापित केलेला पूर्वीचा विक्रम मोडला.
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