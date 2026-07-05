ऑस्ट्रेलियानं विक्रमी सातव्यांदा साकारला विश्वविजय; इंग्रजांचा फायनलमध्ये चौथा पराभव
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चं विजेतेपद पटकावलं आहे.
Published : July 5, 2026 at 11:37 PM IST
लंडन AUSW Won World Cup : ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चं विजेतेपद पटकावलं आहे. अंतिम सामन्यात या संघाचा सामना इंग्लंडशी झाला. दोन्ही संघ अपराजित राहून अंतिम फेरीत पोहोचले होते. ऑस्ट्रेलियानं हा विजेतेपदाचा सामना 7 गडी राखून एकतर्फा जिंकला. ऑस्ट्रेलियानं विक्रमी सातव्यांदा हे विजेतेपद पटकावलं आहे. इतर कोणत्याही संघानं एकापेक्षा जास्त वेळा विजेतेपद जिंकलेलं नाही. इंग्लंडचा अंतिम सामन्यात पराभव होण्याची ही चौथी वेळ आहे. प्रत्येक वेळी त्यांचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी झाला. अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं 4 गडी गमावून 150 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियानं 18 व्या षटकात सहज सामना जिंकला.