'पिंक बॉल' कसोटीत भारताचा एकतर्फा पराभव; ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराला संघाकडून विजयी 'फेअरवेल'

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघाची स्टार विकेटकीपर-फलंदाज आणि कर्णधार एलिसा हिलीनं तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचा शेवट विजयानं केला.

AUSW Beat INDW
ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराला संघाकडून विजयी 'फेअरवेल' (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
पर्थ AUSW Beat INDW : ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघाची स्टार विकेटकीपर-फलंदाज आणि कर्णधार एलिसा हिलीनं तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचा शेवट विजयानं केला. पर्थमधील महिला डे-नाईट कसोटीत ऑस्ट्रेलियानं भारताचा अवघ्या तीन दिवसांत 10 विकेटनं पराभव केला. पर्थमधील वाका मैदानावर हा सामना खेळवण्यात आला, ज्यात ऑस्ट्रेलियानं प्रभावी कामगिरी करत बहु-फॉरमॅट मालिका 12-4 अशी जिंकली.

एलिसा हिलीचा अखेरचा सामना : या दौऱ्यात भारतानं तीन सामन्यांची टी-20 मालिका 2-1 अशी जिंकली, तर ऑस्ट्रेलियानं तीन सामन्यांची वनडे मालिका 3-0 अशी जिंकली. सामना संपल्यानंतर एक भावनिक क्षण पाहायला मिळाला जेव्हा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू अ‍ॅशले गार्डनर आणि एलिस पेरी यांनी त्यांची कर्णधार एलिसा हिलीला त्यांच्या खांद्यावर उचललं. संघातील खेळाडूंनी तिच्या शानदार कारकिर्दीला विजयी निरोप दिला.

सामन्यावर गोलंदाजांचं वर्चस्व : या कसोटी सामन्याचे पहिले दोन दिवस जलद गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवलं, कारण खेळपट्टी गवताळ आणि उसळती होती. मात्र, तिसऱ्या दिवशी (8 मार्च) फिरकीपटू पूर्ण क्षमतेने खेळत होते. ऑस्ट्रेलियाच्या फिरकी जोडी अलाना किंग आणि अ‍ॅशले गार्डनर यांनी भारताच्या दुसऱ्या डावातील शेवटच्या चार विकेट घेतल्या आणि विजयाचा मार्ग मोकळा केला.

प्रतिका रावलचं कसोटी पदार्पणात अर्धशतक : भारताकडून पदार्पण करणारी प्रतिका रावलनं एक लौकिकपूर्ण खेळी केली. तिनं 137 चेंडूत 63 धावा केल्या आणि शेवटपर्यंत क्रीजवर टिकून राहिली. मात्र, तिच्या बाद झाल्यामुळं भारताचा दुसरा डाव संपला आणि संघाला फक्त 24 धावांची आघाडी मिळाली. 25 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियानं सहज विजय मिळवला. सलामीवीर जॉर्जिया वॉल आणि फोबी लिचफिल्ड यांनी केवळ 4.3 षटकांत संघाला विजय मिळवून दिला.

अ‍ॅनाबेल सदरलँडची मोलाची भूमिका : ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात अष्टपैलू अ‍ॅनाबेल सदरलँडनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिनं पहिल्या डावात 129 धावा केल्या. सदरलँडनं गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सामन्यात एकूण 6 बळी घेतले. हा पराभव भारतीय संघासाठी निराशाजनक होता, विशेषतः हा हंगामातील त्यांचा पहिला कसोटी सामना होता हे लक्षात घेता. मात्र, भारताच्या पदार्पणातील वेगवान गोलंदाज सायली सतघरे, क्रांती गौड आणि काश्वी गौतम यांनी चांगल्या कामगिरीचे संकेत दिले.

सामन्याच्या सर्व दिवशी मोठ्या संख्येने प्रक्षकांची उपस्थिती : हा सामना देखील खास होता कारण तो पर्थच्या ऐतिहासिक वाका मैदानाच्या नवीन लूकचा अधिकृत लाँच होता. 10,000 क्षमतेच्या मैदानाच्या पहिल्या दोन दिवसांत सुमारे 3,500 प्रेक्षक उपस्थित होते आणि त्यांनी या खास प्रसंगाचा आनंद घेतला.

एलिसा हिलीची कामगिरी कशी : एलिसा हिलीनं ऑस्ट्रेलियासाठी 11 कसोटी, 126 वनडे आणि 162 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. या दरम्यान तिनं कसोटीत 502 धावा, वनडे सामन्यात 3,777 धावा आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 3054 धावा केल्या. 35 वर्षीय एलिसा हिलीनं तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत नऊ शतकं आणि 39 अर्धशतकं झळकावली. अशाप्रकारे, एलिसा हिलीनं तिच्या आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटसाठी कायमचं संस्मरणीय राहील अशा विजयासह तिच्या दीर्घ आणि यशस्वी आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला निरोप दिला.

