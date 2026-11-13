बियर्डमनचा 'सिक्सर' इंग्रजांवर भारी! कागारुंनी अवघ्या 24 षटकांत जिंकला ODI सामना
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघातील पहिला वनडे सामना पर्थ इथं खेळला गेला. सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं उत्कृष्ट फलंदाजी आणि गोलंदाजीचं प्रदर्शन करत इंग्लंडला 7 गडी राखून पराभूत केलं.
Published : November 13, 2026 at 3:45 PM IST
पर्थ AUS Beat ENG 1st ODI : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पहिला वनडे सामना पर्थ इथं खेळला गेला. सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं उत्कृष्ट फलंदाजी आणि गोलंदाजीचं प्रदर्शन करत इंग्लंडला 7 गडी राखून पराभूत केलं. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा संघ 33.4 षटकांत 131 धावांवर सर्वबाद झाला होता. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियानं 23.3 षटकांत 3 गडी गमावून 132 धावा करत सहजपणे लक्ष्य गाठलं. या विजयासह ऑस्ट्रेलियानं वनडे मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. दोन्ही संघांमधील दुसरा वनडे सामना 15 नोव्हेंबर रोजी अॅडलेड इथं खेळवला जाईल.
Mahli Beardman’s sensational debut powers Australia to a winning start in the ODI series against England 👌 📝: https://t.co/Xyx8zF5Rpm https://t.co/zSyFLNhixj— ICC (@ICC) November 13, 2026
मिचेल मार्शचं वादळी अर्धशतक : इंग्लंडनं दिलेल्या 132 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघाची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड शून्यावर पॅव्हेलियनमध्ये परतला. गस अटकिन्सननं टाकलेल्या दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर त्याची विकेट पडली. सुरुवातीच्या या धक्क्यानंतर कर्णधार मिचेल मार्श आणि कूपर कॉनोली यांनी डाव सावरला. दोन फलंदाजांनी 44 चेंडूंमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी 66 धावांची भागीदारी केली. ही भागीदारी जेमी ओव्हरटननं तोडली, ज्यानं ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शला बाद केलं. मार्श 8.3व्या षटकात 30 चेंडूंमध्ये 50 धावा करुन बाद झाला.
मार्श बाद झाल्यानंतर, जोश इंग्लिस फलंदाजीसाठी आला. 11.4 व्या षटकात कूपर कॉनोली बाद झाला, तेव्हा या दोन फलंदाजांनी 19 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 22 धावा जोडल्या होत्या. कूपर कॉनोलीनं दोन चौकार आणि दोन षटकारांसह 30 चेंडूंमध्ये 27 धावा केल्या. त्यानंतर जोश इंग्लिसनं मॅट रेनशॉसोबत मिळून डाव सावरला आणि संघाची धावसंख्या 23.3 षटकांमध्ये 3 गडी बाद 132 पर्यंत नेऊन ऑस्ट्रेलियाचा विजय निश्चित केला. जोश इंग्लिस दोन चौकारांसह 42 चेंडूंमध्ये 23 धावांवर नाबाद राहिला. तर मॅट रेनशॉ 38 चेंडूंमध्ये 26 धावांवर नाबाद राहिला.
Mahli Beardman has steamrolled England’s batting line-up in Perth with a five-wicket haul in his debut ODI 😮 📝: https://t.co/Xyx8zF5Rpm https://t.co/Z7BhKkuGWb— ICC (@ICC) November 13, 2026
खराब सुरुवातीनंतर इंग्लंड अपयशी : तत्पूर्वी, ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी कर्णधार मिचेल मार्शचा निर्णय योग्य ठरवला. इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली आणि नियमितपणे विकेट पडल्यानं त्यांना पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडच्या खराब फलंदाजीचा अंदाज यावरुन लावता येतो की, 17.4 षटकांतच त्यांनी 60 धावांत 7 विकेट गमावल्या होत्या. या सामन्यात इंग्लंडसाठी गस ॲटकिन्सननं सर्वाधिक धावा केल्या, तो 29 धावांवर नाबाद राहिला. सलामीवीर टॉम बँटन आणि विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी 25 धावांचं योगदान दिलं. जोफ्रा आर्चरनं 11 धावा केल्या. इंग्लंडचा संघ 33.4 षटकांत 131 धावांवर सर्वबाद झाला.
महली बियर्डमननं पदार्पणाच्या सामन्यातच घेतल्या 6 विकेट : महली बियर्डमननं ऑस्ट्रेलियासाठी आपल्या पदार्पणाच्या सामन्यात उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. त्यानं 7.4 षटकांत 24 धावांत 6 बळी घेतले, ज्यात एका निर्धाव षटकाचा समावेश होता. उत्कृष्ट गोलंदाजीबद्दल महली बियर्डमनला सामनावीर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. महली बियर्डमन व्यतिरिक्त, स्पेन्सर जॉन्सननं 9 षटकांत 42 धावा देऊन 3 बळी घेतले, तर झेवियर बार्टलेटनं एक बळी घेतला.
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