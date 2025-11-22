बॅझबॉलचे दोनच दिवसांत 'तारे जमीन पर'...! ट्रॅव्हिस हेडच्या वादळात उडाले इंग्रज; कांगारुंची मालिकेत आघाडी
2025-26 च्या अॅशेस मालिकेतील पहिला सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात पर्थ इथं खेळवण्यात आला. यात यजमान संघानं दुसऱ्याच दिवशी विजय मिळवला.
Published : November 22, 2025 at 3:31 PM IST
पर्थ AUS vs ENG 1st Ashes Test : अॅशेस मालिकेतील पहिल्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडचा 8 विकेट्सनं दारुण पराभव केला. मिचेल स्टार्कनं ऑस्ट्रेलियाकडून शानदार गोलंदाजी करत 10 विकेट्स घेतल्या. ट्रॅव्हिस हेडनं शानदार शतक झळकावलं आणि विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सामन्याच्या फक्त दोन दिवसांत इंग्लंडचा पराभव झाला. यासह 104 वर्षांत पहिल्यांदाच अॅशेस कसोटी सामना दोन दिवसांत संपला. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मागील अॅशेस कसोटी सामना 1921 मध्ये दोन दिवसांत संपला होता. या विजयासह यजमान ऑस्ट्रेलियानं पाच सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. मालिकेतील दुसरा सामना आता 4 डिसेंबर रोजी ब्रिस्बेन इथं खेळवला जाणार आहे. हा सामना दिवस-रात्र स्वरुपाचा असेल.
A topsy-turvy Ashes opener settles with a Travis Head masterclass powering Australia 1-0 ahead in Perth 🔥#WTC27 #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/9fodtR58G7— ICC (@ICC) November 22, 2025
हेडनं मारले 16 चौकार आणि 4 षटकार : ट्रॅव्हिस हेडनं त्याच्या डावात 83 चेंडूत 123 धावा केल्या. त्याच्या डावात 16 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश होता, ज्यामुळं इंग्लंडचा बॅझबॉल दृष्टिकोन मोडून काढला. हेडनं फक्त 69 चेंडूत त्याचं शतक पूर्ण केलं, जे अॅशेसच्या इतिहासातील दुसरं सर्वात जलद शतक आहे. त्याच्या खेळीमुळं ऑस्ट्रेलियाला 205 धावांचा पाठलाग सहज करता आला. सुरुवातीला हेडनं वेदरलँडसोबत 75 धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर त्यानं लॅबुशेनसोबत 117 धावांची भागीदारी केली आणि संघाचा विजय निश्चित केला.
A blazing Travis Head took Australia home in a gripping start to the Ashes in Perth 💥#WTC27 #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/J3oC0mr3Tv— ICC (@ICC) November 22, 2025
पहिल्या डावाच्या आधारे इंग्लंडनं मिळवली आघाडी : इंग्लंडनं त्यांच्या पहिल्या डावात 172 धावा केल्या. हॅरी ब्रुकनं संघासाठी 52 धावांची दमदार खेळी केली, परंतु उर्वरित फलंदाज अपयशी ठरले. मिचेल स्टार्कनं पहिल्या डावात 7 विकेट्स घेत घातक गोलंदाजी दाखवली. त्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांना पहिल्या डावात फक्त 132 धावा करता आल्या. बेन स्टोक्सनं पाच विकेट्ससह इंग्लंडकडून आघाडी घेतली. दरम्यान, ब्रायडन कार्सनंही तीन विकेट्स घेतल्या. या गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना मोठ्या धावा करण्यापासून रोखलं. पहिल्या डावाच्या आधारे, इंग्लंडला 40 धावांची महत्त्वाची आघाडी मिळाली.
कसोटी सामना फक्त दोन दिवसांत संपला : दुसऱ्या डावात इंग्लिश फलंदाज चांगली कामगिरी करतील असं वाटत होतं, परंतु निकाल हा एक दुर्दैवी ठरला. दुसऱ्या डावात इंग्लंडला फक्त 164 धावा करता आल्या आणि त्यांच्या आघाडीत 40 धावा जोडल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी 205 धावांचे लक्ष्य होते, जे ऑस्ट्रेलियानं ट्रॅव्हिस हेडच्या मदतीनं साध्य केलं.
A Travis Head masterclass pulls Australia to one of the most astounding #Ashes victories of all time!— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2025
All the action: https://t.co/9jWa4DVSnt pic.twitter.com/POC4UPbPS8
सामन्यात गोलंदाजांचा बोलबाला : या सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, इंग्लंड संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. मात्र, त्यांचा डाव 172 धावांवर आटोपला. हॅरी ब्रूक हा एकमेव फलंदाज होता ज्यानं अर्धशतक केलं, तर चार फलंदाज त्यांचं खातंही उघडू शकले नाहीत. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलिया पहिल्या डावात फलंदाजीला आला तेव्हा ही कसोटी एका रोमांचक वळणावर पोहोचली. बेन स्टोक्सनं गोलंदाजीत कहर केला, त्यानं पाच बळी घेत ऑस्ट्रेलियाला केवळ 132 धावांवर रोखलं आणि इंग्लंडला आघाडी मिळवून दिली. मात्र इंग्लंडचा दुसरा डाव आघाडीनं सुरु झाला तरीही त्याची सुरुवात चांगली झाली नाही. क्रॉलीला त्याचं खातं उघडता आलं नाही. स्टार्कनं पुन्हा त्याची विकेट घेतली. दुसऱ्या डावात इंग्लंडनं 164 धावा केल्या. स्टार्कनं या डावात तीन विकेट घेतल्या, म्हणजेच त्यानं सामन्यात एकूण 10 विकेट घेतल्या.
हेही वाचा :