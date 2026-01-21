ऑस्ट्रेलियन फलंदाजानं 51 चेंडूत ठोकलं शतक; कांगारुंकडून जपानचा धूव्वा
ऑस्ट्रेलियाच्या विल मालास्झ्झुकनं आपल्या झंझावाती फलंदाजीनं अंडर-19 विश्वचषकात एक मोठा विक्रम केला.
Fastest Hundred in U19 World Cup : ऑस्ट्रेलियाचा डावखुरा फलंदाज विल मालास्झ्झुकनं आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकात इतिहास रचला. अंडर-19 विश्वचषकात सर्वात जलद शतकाचा विक्रम मालास्झ्झुकनं त्याच्या नावावर केला आहे. त्यानं फक्त 51 चेंडूत शतक पूर्ण केलं. या शतकामुळं ऑस्ट्रेलियाला विश्वचषकात जपानचा आठ विकेट्सनं पराभव करता आला. विलनं 55 चेंडूत 102 धावा केल्या, ज्यामुळं 202 धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला सहज विजय मिळाला. यासह ऑस्ट्रेलियानं सुपर सिक्समध्ये स्थान निश्चित केलं.
ऑस्ट्रेलियाची आक्रमक फलंदाजी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या जपाननं 50 षटकांत आठ विकेट्सच्या मोबदल्यात 201 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल ऑस्ट्रेलियानं 29.1 षटकांत फक्त दोन विकेट्स गमावून 204 धावा केल्या आणि सामना जिंकला. विल व्यतिरिक्त, सलामीवीर नितेश सॅम्युअलनेही ऑस्ट्रेलियाकडून दमदार खेळी केली, 73 चेंडूत 60 धावा करत नाबाद राहिला. नितेशनं त्याच्या डावात चार चौकार मारले. स्टीवन होगननंही 15 आणि टॉम होगननं 19 धावा केल्या.
जपानची फलंदाजी खराब : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात जपानची फलंदाजी सरासरीपेक्षा कमी होती. जपाननं फक्त 3 धावांवर पहिली विकेट गमावली. सलामीवीर निखिल पॉलला खातंही उघडता आलं नाही. ह्यूगो तानीनं निहार परमारसह डाव सावरला आणि दुसऱ्या विकेटसाठी 58 धावा केल्या. निहार 33 धावांवर बाद झाला, तर जपानकडून ह्यूगो नाबाद राहिला आणि 79 धावा केल्या. खालच्या फळीत मॉन्टगोमेरीनं संघासाठी 29 धावांची महत्त्वाची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाकडून नाडेन करीनं तीन विकेट घेत सर्वाधिक विकेट घेतल्या. विल बायरमनंही 10 षटकांत 32 धावांत 2/2 घेत आपली ताकद दाखवली. आर्यन शर्मा आणि केसी बार्टन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
युवा वनडे सामन्यात सर्वात जलद शतक कोणाचं आहे? : युवा वनडे सामन्यात सर्वात जलद शतक करण्याचा विक्रम सध्या पाकिस्तानच्या समीर मिनहासच्या नावावर आहे. त्यानं या वर्षाच्या सुरुवातीला झिम्बाब्वेविरुद्ध 42 चेंडूत हे शतक केलं. वैभव सूर्यवंशी या यादीत दोनदा टॉप पाचमध्ये आणि तीन वेळा टॉप सहामध्ये आहे, त्यानं गेल्या वर्षी 52, 56 आणि 63 चेंडूत शतकं झळकावली आहेत.
19 वर्षांखालील विश्वचषकातील सर्वात जलद शतक : 19 वर्षांखालील विश्वचषक इतिहासातील सर्वात जलद शतक ऑस्ट्रेलियाच्या विल मालास्झ्झुकनं जपानविरुद्ध फक्त 51 चेंडूत केलं होतं. याआधी कासिम अक्रम (63), राज बावा (69), विरन चामुदिता (75), जॉर्ज व्हॅन हर्डेन (89), जेसन रॉल्स (90), फिन अॅलन (92), शुभमन गिल आणि अंगकृश रघुवंशी (93) आणि स्टीव्हन होगन (97) यांनी शतकं झळकावली आहेत.
