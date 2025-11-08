IND vs AUS 5th T20I Live: सूर्यानं पुन्हा गमावला टॉस; निर्णायक सामन्यात टीम इंडियाची पहिली बॅटिंग
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर सुरु आहे.
बिस्बेन IND vs AUS 5th T20I Live : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर थोड्या वेळात सुरु होईल. तत्पुर्वी चौथ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाचा 48 धावांनी पराभव केला. यासह, टीम इंडियानं मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे. आता, पाचवा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकून टीम इंडिया मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल, तर ऑस्ट्रेलिया मालिका बरोबरीत संपवण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये रोमांचक लढत होऊ शकते. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं रद्द झाला होता, तर दुसरा सामना यजमान संघानं जिंकला. या मालिकेत टीम इंडियाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करत आहे, तर मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करत आहे.
- या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शनं पुन्हा एकदा नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी मिचेल मार्शनं आपल्या संघात कोणताही बदल केलेला नाही. तर भारतीय संघात एक बदल करण्यात आलेला आहे. तिलक वर्माच्या जागी रिंकू सिंगला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 4.5 षटकांत बिनबाद 52 धावा केल्या. यानंतर मात्र पावसामुळं सामना थांबवण्यात आला.
दोन्ही संघांची प्लेइंच 11 :
ऑस्ट्रेलिया - मिचेल मार्श (कर्णधार), मॅथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, बेन द्वारशीस, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झांपा.
भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात एकूण 36 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. यात टीम इंडियानं वरचढ कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं 22 सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियानं फक्त 12 सामने जिंकले आहेत, ज्यामध्ये दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या 16 सामन्यांपैकी टीम इंडियानं 10 आणि ऑस्ट्रेलियानं पाच सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. तटस्थ ठिकाणी खेळल्या गेलेल्या पाच सामन्यांपैकी टीम इंडियानं तीन आणि ऑस्ट्रेलियाने 2 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे.
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : गॅब्बा खेळपट्टीबद्दल बोलायचं झालं तर, ती सामान्यतः फलंदाजांना अनुकूल असते. या मैदानावर अनेकदा उच्च धावसंख्या असलेले सामने होतात. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला काही वेग, उसळी आणि स्विंग मिळते. परिणामी, फलंदाज सावधगिरीनं खेळतात, परंतु एकदा स्थिरावल्यानंतर ते सहजपणे शॉट्स खेळू शकतात. गॅब्बा इथं प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांना अधिक यश मिळालं आहे. म्हणून, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडता येईल. आतापर्यंत खेळलेल्या 11 सामन्यांपैकी आठ सामन्यांमध्ये विजय मिळाला आहे. हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर, ब्रिस्बेनमध्ये पावसाची शक्यता सुमारे 50 टक्के आहे, तर दुसऱ्या डावात पावसाची शक्यता 60 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत, पावसामुळं हा सामना रद्द होऊ शकतो.
