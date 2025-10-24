AUSvsIND तिसरा वनडे सामना कधी आणि किती वाजता सुरु होईल? वाचा सविस्तर
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा वनडे सामना अगदी जवळ आला आहे. सामना सुरु होण्यापूर्वी, तुम्हाला सामन्याची तारीख आणि वेळ माहित असणं आवश्यक आहे.
Published : October 24, 2025 at 12:56 PM IST
सिडनी AUS vs IND 3rd ODI Time : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत आतापर्यंत दोन वनडे सामने खेळले गेले आहेत. ऑस्ट्रेलियानं दोन्ही सामने जिंकून मालिका जिंकली आहे, परंतु तिसरा आणि शेवटचा सामना अजूनही शिल्लक आहे. सध्या या सामन्याचं फारसं महत्त्व नसलं तरी, भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध व्हाईटवॉश टाळण्याचा प्रयत्न करेल, यासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे.
For the badge. For the pride. 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) October 24, 2025
Will Ro-Ko light up Sydney in possibly their one last time on Aussie soil? 🤔#AUSvIND, 3rd ODI 👉 SAT, 25th OCT, 8 AM! pic.twitter.com/qdQIxokfCo
सिडनी इथं खेळला जाणार तिसरा वनडे सामना : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया मालिकेतील तिसरा वनडे सामना 25 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. जर तुम्हाला वाटत असेल की हा सामना रविवारी खेळला जाईल की नाही, तर तारीख लक्षात घ्या. मालिकेतील दुसरा सामना 23 ऑक्टोबर रोजी खेळला गेला आणि पुढील सामना फक्त दोन दिवसांनी खेळला जाईल. हा सामना सिडनी इथं होणार आहे. जरी भारतीय संघानं पहिले दोन सामने गमावले असले तरी, स्पर्धा बऱ्यापैकी बरोबरीची राहिली. काही संधींचा फायदा घेता आला असता, परंतु त्या अपयशी ठरल्या.
🚨 AUSTRALIA BEAT INDIA IN AN ODI SERIES. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2025
- An ODI defeat for India at the Adelaide Oval after 17 years. pic.twitter.com/dhMqD7XMLB
सामना भारतात कधी सुरु होईल : दरम्यान सामन्याची वेळ पूर्वीसारखीच राहील. याचा अर्थ सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9 वाजता सुरु होईल, टॉस सकाळी 8:30 वाजता होईल. सामना संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरु राहील. सामना पूर्ण शंभर षटकांचा झाला तरच 5 वाजेपर्यंत होईल. अन्यथा, तो आणखी लवकर संपू शकतो. भारतीय संघाला आता आपली प्रतिष्ठा वाचवायची आहे. मालिका संपली आहे, पण किमान आता ते पूर्णपणे व्हाईटवॉश टाळण्याचा प्रयत्न करतील.
The Men in Blue have touched down in Sydney focused, fired up, and ready to finish on a winning note. 🇮🇳🔥#AUSvIND, 3rd ODI 👉 SAT, 25th OCT, 8 AM! pic.twitter.com/MBNxO9m8Hn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 24, 2025
शेवटच्या सामन्यासाठी सर्वांच्या नजरा प्लेइंग 11 वर : शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात, सर्वांच्या नजरा भारतीय संघ बदललेला अंतिम अकरा खेळाडू मैदानात उतरवणार की पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये असलेला संघ परतणार यावर असतील. कर्णधार शुभमन गिलने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये त्याच संघाला मैदानात उतरवले. पहिल्या सामन्यात दारुण पराभव सहन करावा लागला तरी, संघात कोणताही बदल झाला नाही. वेगळी योजना राबवली जाईल की मूळ नियोजित योजना सुरू ठेवली जाईल हे पाहणे मनोरंजक असेल.
India lose consecutive ODI matches after 441 days. pic.twitter.com/I4iIn6tSxi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2025
