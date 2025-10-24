ETV Bharat / sports

AUSvsIND तिसरा वनडे सामना कधी आणि किती वाजता सुरु होईल? वाचा सविस्तर

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा वनडे सामना अगदी जवळ आला आहे. सामना सुरु होण्यापूर्वी, तुम्हाला सामन्याची तारीख आणि वेळ माहित असणं आवश्यक आहे.

AUS vs IND 3rd ODI Time
तिसरा वनडे सामना कधी आणि किती वाजता सुरु होईल (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिडनी AUS vs IND 3rd ODI Time : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत आतापर्यंत दोन वनडे सामने खेळले गेले आहेत. ऑस्ट्रेलियानं दोन्ही सामने जिंकून मालिका जिंकली आहे, परंतु तिसरा आणि शेवटचा सामना अजूनही शिल्लक आहे. सध्या या सामन्याचं फारसं महत्त्व नसलं तरी, भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध व्हाईटवॉश टाळण्याचा प्रयत्न करेल, यासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे.

सिडनी इथं खेळला जाणार तिसरा वनडे सामना : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया मालिकेतील तिसरा वनडे सामना 25 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. जर तुम्हाला वाटत असेल की हा सामना रविवारी खेळला जाईल की नाही, तर तारीख लक्षात घ्या. मालिकेतील दुसरा सामना 23 ऑक्टोबर रोजी खेळला गेला आणि पुढील सामना फक्त दोन दिवसांनी खेळला जाईल. हा सामना सिडनी इथं होणार आहे. जरी भारतीय संघानं पहिले दोन सामने गमावले असले तरी, स्पर्धा बऱ्यापैकी बरोबरीची राहिली. काही संधींचा फायदा घेता आला असता, परंतु त्या अपयशी ठरल्या.

सामना भारतात कधी सुरु होईल : दरम्यान सामन्याची वेळ पूर्वीसारखीच राहील. याचा अर्थ सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9 वाजता सुरु होईल, टॉस सकाळी 8:30 वाजता होईल. सामना संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरु राहील. सामना पूर्ण शंभर षटकांचा झाला तरच 5 वाजेपर्यंत होईल. अन्यथा, तो आणखी लवकर संपू शकतो. भारतीय संघाला आता आपली प्रतिष्ठा वाचवायची आहे. मालिका संपली आहे, पण किमान आता ते पूर्णपणे व्हाईटवॉश टाळण्याचा प्रयत्न करतील.

शेवटच्या सामन्यासाठी सर्वांच्या नजरा प्लेइंग 11 वर : शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात, सर्वांच्या नजरा भारतीय संघ बदललेला अंतिम अकरा खेळाडू मैदानात उतरवणार की पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये असलेला संघ परतणार यावर असतील. कर्णधार शुभमन गिलने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये त्याच संघाला मैदानात उतरवले. पहिल्या सामन्यात दारुण पराभव सहन करावा लागला तरी, संघात कोणताही बदल झाला नाही. वेगळी योजना राबवली जाईल की मूळ नियोजित योजना सुरू ठेवली जाईल हे पाहणे मनोरंजक असेल.

हेही वाचा :

  1. ODI मालिकेदरम्यान संघात बदल; 25 वर्षीय अष्टपैलू खेळाडूचा पहिल्यांदाच संघात समावेश
  2. कीवींविरुद्ध दणदणीत विजयासह भारतीय महिला ब्रिगेड सेमीफायनलमध्ये; कोणाविरुद्ध होणार उपांत्य सामना?

TAGGED:

AUSTRALIA VS INDIA 3RD ODI MATCH
IND VS AUS TISRA MATCH KADHI
AUS VS IND 3RD ODI TIME
AUS VS IND 3RD ODI DATE
AUSTRALIA VS INDIA 3RD ODI MATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.