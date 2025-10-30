ETV Bharat / sports

कधी होणार IND vs AUS दुसरा T20I सामना?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं वाया गेला होता. यानंतर आता दुसऱ्या सामन्याची तयारी सुरु आहे.

IND vs AUS 2nd T20I
कधी होणार IND vs AUS दुसरा T20I सामना (ETV Bharat Hindi)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 3:08 PM IST

मेलबर्न IND vs AUS 2nd T20I : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं वाया गेला होता, परंतु आता दुसऱ्या सामन्याची तयारी सुरु झाली आहे. पहिला सामना दहा षटकंही न खेळता रद्द करण्यात आला. दरम्यान, आता दुसऱ्या सामन्याची तयारी सुरु आहे. पहिला सामना पावसात गेल्यानं हा सामना जिंकत दोन्ही संघ मालिकेत आघाडी घेण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील.

पहिल्या सामन्यात भारताची उत्कृष्ट फलंदाजी : कॅनबेरा इथं खेळला गेलेला टी-20 मालिकेचा पहिला सामना अपूर्ण होता. या सामन्यात टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी केली. सामना रद्द घोषित करण्यात आला तेव्हा भारतानं 9.4 षटकांत 97 धावा केल्या होत्या. पहिल्यांदा फक्त पाच षटकांनंतर पाऊस आला. पाऊस काही काळ थांबला आणि सामना पुन्हा सुरु झाला, तो 18 षटकांपर्यंत कमी झाला. मात्र पुन्हा पाऊस पडल्यानंतर तो रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अभिषेक शर्मा 14 चेंडूत 19 धावा करुन बाद झाला. त्यानंतर, शुभमन गिलनं 20 चेंडूत 37 धावा केल्या आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं 24 चेंडूत 39 धावा केल्या. सामना पूर्ण झाला नसला तरी, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव फॉर्ममध्ये परतत असल्याचं दिसून येत आहे हे निश्चितच सकारात्मक लक्षण होतं.

मेलबर्नमध्ये होणार दुसरा सामना : मालिकेचा पुढील सामना शुक्रवार, 31 ऑक्टोबर रोजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:45 वाजता सुरु होईल. याची नाणेफेक अर्धा तास आधी, दुपारी 1:15 वाजता होईल. सामना दिवसा सुरु होईल आणि संध्याकाळपर्यंत चालेल. या सामन्यातही पावसाचा व्यत्यय येईल का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता : पहिल्या सामन्यानंतरही दोन्ही संघ अजूनही बरोबरीत आहेत. आता चार सामने शिल्लक आहेत. जो संघ पुढील सामना जिंकेल त्याला मालिका जिंकण्याची शक्यता जास्त असेल. त्यामुळं, दोन्ही संघ हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करतील. एकंदरीत, पहिल्या सामन्यात जो उत्साह नव्हता तो दुसऱ्या सामन्यात अनुभवायला मिळण्याची अपेक्षा आहे.

