AUS vs ENG: जो रुटच्या शतकानंतर ट्रॅव्हिस हेडचा पलटवार; ऑस्ट्रेलियाचं सिडनी कसोटीत पुनरागमन

पाचव्या अ‍ॅशेस कसोटीत इंग्लंडनं पहिल्या डावात 384 धावा केल्या. जो रुटनं 160 धावा केल्या. दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाअखेर ऑस्ट्रेलियानं 2 बाद 166 धावा केल्या.

AUS vs ENG 5th Test Day 2
ऑस्ट्रेलियाचं सिडनी कसोटीत पुनरागमन (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 4:03 PM IST

सिडनी AUS vs ENG 5th Test Day 2 : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या अ‍ॅशेस मालिकेतील पाचव्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडला 84 धावांवर गुंडाळल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियानं दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबला तेव्हा 2 बाद 166 धावा केल्या होत्या. इंग्लंडकडे अजूनही 218 धावांची आघाडी आहे. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात इंग्लंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पाहुण्या संघानं त्यांच्या पहिल्या डावात 384 धावा केल्या. जो रुटनं संघासाठी शतक ठोकलं.

जो रुटनं 41वं कसोटी शतक : प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंड संघानं 57 धावांवर तीन विकेट गमावल्या होत्या. जो रुटनं हॅरी ब्रूकसोबत चौथ्या विकेटसाठी 169 धावांची भागीदारी केली आणि संघाची धावसंख्या 226 पर्यंत नेली. दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात ब्रूक 97 चेंडूत 84 धावा करुन बाद झाला, ज्यामध्ये एक षटकार आणि सहा चौकारांचा समावेश होता. त्यानंतर रुटनं जेमी स्मिथसोबत सहाव्या विकेटसाठी 94 धावांची भागीदारी केली आणि संघाला 300 धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. स्मिथ 76 चेंडूत 46 धावांवर बाद झाला, त्यानंतर रुटनं विल जॅक्स (27) सोबत सातव्या विकेटसाठी 52 धावांची भागीदारी केली.

9 धावांत गमावल्या 4 विकेट : जो रुटनं त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील 41 वं शतक झळकावलं. तो नववा फलंदाज म्हणून बाद झाला. रूटनं 242 चेंडूत 15 चौकारांसह 160 धावा केल्या. इंग्लंडनं त्यांच्या शेवटच्या चार विकेट फक्त 9 धावांत गमावल्या, ज्यामुळे संघाला 400 धावांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. यजमानांसाठी मायकेल नेसरनं सर्वाधिक चार विकेट घेतल्या, तर मिशेल स्टार्क आणि स्कॉट बोलंड यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.

ट्रॅव्हिस हेडचं प्रतिआक्रमण : प्रत्युत्तरादाखल, ऑस्ट्रेलियानं दुसऱ्या दिवसअखेर 34.1 षटक खेळत दोन विकेट गमावत 166 धावा केल्या. ट्रॅव्हिस हेडनं जॅक वेदरलँडसोबत 57 धावांची सलामी भागीदारी केली. वेदरलँडनं संघाच्या एकूण धावसंख्येत 21 धावा जोडल्या. त्यानंतर हेडनं मार्नस लाबुशेनसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 105 धावांची भागीदारी करत संघाला 162 धावांपर्यंत पोहोचवलं. लाबुशेन 68 चेंडूत 7 चौकारांसह 48 धावा काढून बाद झाला, तर हेड 87 चेंडूत 91 धावांवर नाबाद राहिला. इंग्लंडचा एकमेव यशस्वी गोलंदाज बेन स्टोक्स होता, त्यानं 8.1 षटकात 30 धावा देत 2 बळी घेतले.

संपादकांची शिफारस

